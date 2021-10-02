«С вами Александр! Всем добра!» Кто такой Александр Бранкевич, человек из полюбившихся Слуцку видеосюжетов «Кур'ера»

С июля на сайте «Кур'ера» — kurjer.info — регулярно появляются видеорепортажи о жизни Слуцка. Их ведущий — Александр Бранкевич. По отзывам наших читателей, им импонирует его манера ведения репортажей и общения с людьми, а также поднимаемые темы.

Некоторые подмечают определённый профессиона­лизм Бранкевича перед камерой и спрашивают: «А кто он?». Это значит, что «Кур'еру» пора познакомить читателей с нашим ведущим.

Итак, Александр Бранкевич — профессиональный актёр театра и кино. Снялся в 59 фильмах и сериалах. Некоторое время назад Александр дал большое интервью сайту «Наследие Слуцкого края», в котором рассказал о жизни, о работе, о себе и своих ролях. Отрывки из этого интервью «Кур'ер» предлагает вниманию читателей.

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Детство и юность

Белорусский и российский актёр театра и кино Александр Анатольевич Бранкевич родился 17 ноября 1969 года в деревне Коммуна Любанского района.

Отец Анатолий Павлович — кадровый военный-политработник. После увольнения в запас работал директором школы в Любани, преподавал математику и историю. Вскоре его пригласили на работу в Слуцкий отдел народного образования, а потом предложили стать заместителем начальника милиции по политчасти. На пенсию Анатолий Павлович ушёл с должности начальника паспортного стола.

Александр учился в средней школе № 7 (сейчас — гимназия № 2 г. Слуцка). Увлекался брейком. Одно время Саша ходил в художественную школу, резал гравюры на линолеуме. Нравился драмкружок в Доме пионеров. В общем, пробовал себя везде.

После окончания школы в 1987 году поехал поступать в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Прочитал приёмной комиссии нужные отрывки, им понравилось. Но к экзаменам не допустили, так как не участвовал в отборочных турах. Тогда Саша начал ходить по кабинетам и добился, чтобы его допустили к экзаменам без отборочных туров «в виде исключения».

После первого курса его призвали в Советскую армию. Служил недалеко от дома — в Осиповичах, в гаубичной бригаде.

После окончания института в 1992 году Александр работал в Минском театре юного зрителя, но не долго — переманили в Театр сатиры и юмора «Христофор», основателем и руководителем которого был Евгений Крыжановский. Бранкевич был уже известен как юморист, артист разговорного жанра.

Переезд в Москву, возвращение в Минск

Большинство тех, с кем Александр учился в институте, перебрались в Москву. Хорошо заработать можно было только там. Начал искать выходы на Евгения Петросяна. К тому времени у него был Театр эстрадных миниатюр Петросяна, а при нём — Центр эстрадной юмористики, к тому же с 1988 года Петросян являлся художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».

Вышел на Петросяна через его директора — просто отдал видеокассеты со своими выступлениями на удачу. Через неделю позвонили от Евгения Вагановича и назначили встречу с ним. Так Александр Бранкевич попал в труппу театра Петросяна, начались записи концертных номеров.

После экономического кризиса 1998 года в России Александр вернулся из Москвы в Минск. Как раз в этот период создавался Молодёжный театр эстрады, пригласили поработать.

Карьера в кино

Многие источники в интернете утверждают, что свою карьеру в кино Бранкевич начал в 1999 году, исполнив роль санитара Феди в белорусском сериале «Ускоренная помощь». Сам же артист утверждает, что впервые попал на площадку «Беларусьфильма» ещё будучи на 1-м курсе института в 1988 году — снялся в советском драматическом фильме «Меня зовут Арлекино», где танцевал на заднем плане брейк-данс. Это и есть начало пути в кино.

С 2010 года Александр Бранкевич — актёр высшей категории Минского театра-студии киноактёра Национальной киностудии «Беларусьфильм». Попал туда как-то очень неожиданно и просто. Однажды играл пьяного немца в фильме «Покушение». Подошёл художественный руководитель театра-студии Александр Ефремов и предложил принести трудовую книжку.

Сегодня фильмография актёра насчитывает более полусотни работ в кино. Александр Бранкевич снимался в картинах «Месть», «Наркомовский обоз», «Семейный детектив», «Затмение», «Чужая женщина», «Мой близкий враг», «На дальней заставе» и многих других. Зрители любят актёра за его ярких и запоминающихся персонажей второго плана, которых Бранкевич чаще всего играет в фильмах и сериалах.