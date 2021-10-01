Сегодня — День пожилого человека. Накануне «Кур'ер» поговорил с четырьмя случчанками от 66 до 72 лет о том, как они воспринимают этот праздник и считают ли его своим. Женщины рассказали, чем занимаются, на что хватает пенсии, а в чём приходится себе отказывать. Как возрастные стереотипы мешают позволить себе больше.

Нина Николаевна, 66 лет:

Внутренне я пожилой себя не считаю, а внешне — да. Если в зеркало не смотришься, так хорошо бывает на душе. Как будто тебе 35 лет. Я постоянно в движении. Плаваю в реке с апреля по октябрь. Езжу на велосипеде из Слуцка в Михейки, хожу пешком.

Пенсия есть пенсия. Самое главное — чтобы цены не росли. Вот недавно прибавили копеечку, а цены тут же вверх подскочили. Уложиться в этот бюджет невозможно, хотя пенсия не самая маленькая, больше 500 рублей. Третья часть сразу уходит на «коммуналку». Остальное - на еду. Слава богу, что пока не нужны лекарства. Косметику, духи уже не могу себе позволить, а вот в парикмахерской бываю ежемесячно.

Не могу сказать, что питаюсь «супер-пупер», но мясо покупаю, молочное — тоже, летом — арбузы, дыни. Ограничиваю себя в покупке одежды. Ремонт дома не могу сделать. Вот перетянула диванчик на кухне, до сих пор не могу рассчитаться. О путешествиях даже и не мечтаю.

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Я иногда подрабатываю — «швабру таскаю». Хочется и детям, и внукам помочь, потому что зарплаты у них небольшие. У меня сейчас внуки — студенты, у сына дом недостроен, а материнский капитал на это использовать нельзя. В деревне родители оставили дом, там дел много.

В повседневной жизни не хватает общения. Болячки обсуждать не люблю, хочется развиваться, интересной информацией обмениваться. Учу стихи, чтобы голова работала. Хочу на курсы парикмахера записаться — мне нравилось всегда это занятие".

Валентина Степановна, 72 года:

(Фотографироваться отказалась, почему-то считает, что не фотогеничная, а зря. — Прим. редакции).

«Если бы мы ощущали этот праздник на себе как-то, если бы с бывшей работы, со стоматологии, поздравляли хоть раз, как это делают на сахарном, на мясокомбинате… А так — какой праздник? Хорошо, хоть дети поздравляют.

Возраст меня не тяготит, я мало на это обращаю внимание. Если бы не проблемы со здоровьем, состояние после операции. На появление морщин, седины не реагирую. Считаю, что стареть нужно естественно. Духи, крем на лицо, немного помады, — вот то, что я использую.

Пенсия по нашим меркам неплохая, 560 рублей. Живу с дочерью. А внук — студент, в Минске, помогаю. Основные траты — на питание. Квартиру оплачиваем вместе с дочерью. Лекарства дорогие, в месяц 50−70 рублей уходит. Одежду уж забыла, когда и покупала, разве только обувь, потому что босиком ходить не будешь. Откладывать не получается.

Я любитель книг и кроссвордов. Бесцельно гулять не люблю, а вот на даче помаленьку ковыряюсь. От огорода большая польза, заготовки помогают жить целый год. Овощи, ягоды, картошку — что может вырасти. Купи-ка это всё! Говорят, картошка уже рубль стоит.

Я думаю, что долголетие нам не светит. Коронавирус усилил этот процесс. У многих нет денег на хорошие лекарства.

Считаю, что в зрелом возрасте, чтобы сохранять полноценную активную жизнь, кроме здоровья, важен достаток. А чтобы здоровье было, надо и питаться правильно, и устраивать себе отдых, в санатории ездить. Я живу в Беларуси, но ни в одном историческом месте не была. Раньше работы было много, дети росли, семья, дача. А сейчас, когда много свободного времени, здоровья нет, да и денег лишних тоже".

Валентина, 67 лет:

«День пожилого человека — это праздник не мой. Пока есть интерес к жизни, оптимизм, ты не ощущаешь себя пожилым. Мне очень нравится выражение, что старость — это светлый вечер жизни. Так пусть он будет светлым. У меня ещё много желаний и планов, хочется чем-то заниматься.

Только сейчас появилось время заботиться о четвероногих друзьях. Я больше читаю, слушаю классическую музыку. Почувствовала, что музыкой можно просто наслаждаться. «Лунная соната» Бетховена мне поднимает настроение на целый день. Зрелыми годами можно наслаждаться, если не болеешь. Конечно, пандемия изменила нашу привычную жизнь. Меньше стало общения.

Очень много свободного времени — хотелось бы путешествовать. Но это, наверное, так и останется мечтой. Пенсия у меня меньше 400 рублей. На еду трачу около 180 рублей. В чём-то плюс возраста, что много есть не хочется. Помогает и огород.

Не понимаю эти добавки к пенсии. Одной рукой дают, а другой — забирают. Мне прибавили 18 рублей. У кого 700 рублей пенсия, то 6% - это 40 рублей, а у кого 300, то будет 18. Как это поможет? Тяжко смотреть на людей, которым не на что жить. Никогда не забуду картинку в магазине: мужчина просил взвесить 4 конфеты и извинялся, что на большее у него нет денег.

Женщина в любом возрасте — женщина. Но парикмахерскую могу себе позволить раз в полгода. Одежду не покупала лет шесть. Последнее приобретение — два года назад купила ботинки. Чтобы выглядеть хорошо, комбинирую ту одежду, которая есть. Придерживаюсь классического стиля, а он всегда в моде.

Пенсионеры, думаю, хотят ходить в кружки, секции, если бы они были бесплатные. Я не могу выделить на развлечения нисколько.

Читаю интернет. Сравниваю жизнь пенсионеров у нас и в других странах. Где-то государство малоимущим помогает с «коммуналкой» или бесплатный проезд, в оперу, в музей бесплатно можно сходить. У нас это недоступно. За лекарство «Трипликсам» я плачу вдвое дороже, чем в России, и в четыре раза дороже, чем сестра покупает в Украине.

Хочется, чтобы хотя бы наши дети дожили до такого светлого будущего, чтобы могли жить полноценно до 90 лет".

Роза, 71 год:

«Для меня 1 октября — день как день. Старухой себя не считаю, если только молодой бабушкой, потому что внучке только три года. Я к праздникам светским отношусь не очень, а религиозные — отмечаю.

С Днём пожилого человека меня никто никогда не поздравлял. Всю жизнь проработала в торговле. Если начал работать в этой сфере, оттуда трудно выбраться. В 55 лет вышла на пенсию. С тех пор — дом, уборка, готовка, огород, да ещё интернет прибавился. Основу дети показали, а потом разбиралась сама. Сейчас занимаюсь в онлайн-школе. Изучаю арабский язык, чтобы читать Коран. Занятия проходят несколько раз в неделю по грамматике, чтению, и домашние задания выполняю. Мне очень интересно.

Я живу сейчас одна. В социальных сетях поначалу зарегистрировалась, а сейчас отписываюсь. Вижу, что слишком много ненужных людей там. Состою в «Одноклассниках» только потому, что у меня там «Кур'ер» и «Слуцк». В политике не участвую, мне это неинтересно. В свободное время читаю книги, газеты.

Раньше мне хотелось увидеть новые места, а теперь уже неохота. В юности у меня было желание заниматься лесным хозяйством, а занималась всю жизнь тем, что не люблю. Муж был военный, часто меняли место жительства, продавцом легче было устроиться. А сейчас думаю, почему не сменила профессию? Раньше в лесу часто бывала, тогда и зиму хорошо зимовала, энергетикой природной напитывалась. А в этом году только один раз удалось. Месяц назад переболела коронавирусом, не очень тяжело, но последствия до сих пор сказываются. Слабость, обоняние не полностью восстановилось и аппетита нет.

Пенсия у меня 340 рублей, хватает, иногда и остаётся. Квартплата около 100 рублей. А вот лекарства дорогие. Купить могу только «Эналаприл» за 2 рубля. Во время коронавируса всякие выписывали, я несколько купила, но дорого, 25−30 рублей. Подумала: «Здоровье ты ими вылечишь или нет — неизвестно, а вот в трубу вылетишь!». И не стала брать.

Овощи у меня все с огорода, мясо есть. Если нужно, дети подкинут, но я стараюсь уложиться в свой бюджет. Виноград иногда покупаю, гранаты. Но чернику по 7 рублей банку — не буду. Если рыбу красную сильно захочу, то куплю кусочек. Но больше хребты покупаю, по вкусу то же самое.

В Слуцке я 30 лет. До этого жили, где служил муж: в Казахстане, Чехословакии, Осиповичах, на Кубани. Из Слуцка, может, и уехала бы, но куда? В Чехословакии хорошо, но душа к чужому не лежит, за границей — не моё.

Сейчас уже ни о чём не мечтаю. Мечтать хорошо о том, что может сбыться. А что у меня ещё может быть? Я бы по лесу походила, расслабилась, ни о чём не думая. Но почему-то расслабиться даже не получается, всё время дёргаешься. Я раньше могла пойти после работы посидеть, на птичек посмотреть. А теперь всё время что-то беспокоит, да и выбраться в лес — проблема.

Может, мог бы что-то большее, но думаешь: «У тебя же возраст!». Может, так мы сами себя сдерживаем, а могли бы жить интереснее. Сейчас всё общение ограничилось соседями. Поездила бы, посмотрела. Как вот в «Кур'ере» про пенсионерку рассказывали, что она села и поехала в соседний город, увидела там много интересного. Тоже не отказалась бы".