В Беларуси могут вырасти ставки единого налога для самозанятых. Вот на сколько

Изменения, которые в Беларуси планируют внести в Налоговый кодекс, могут затронуть индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Проект закона об изменении Налогового кодекса был опубликован на сайте Министерства финансов, сообщает интернет-портал MediaBrest.by. В нём прописано увеличение ставок единого налога для ИП и физлиц, то есть выплаты государству за занятия своим ремеслом вырастут.
Налоги могут вырасти таким образом:
- для мастеров отделочных работ — со 143 до 153 рублей;
- для репетиторов — с 40 до 43 рублей в Минске и с 35 до 38 рублей в областных центрах;
- для разводчиков котят и собак — с 46 до 49 рублей в Минске и с 40 до 43 рублей в областных центрах;
- для ведущих свадеб, актёров и музыкантов — со 127 до 136 рублей в Минске и со 110 до 118 рублей в областных центрах;
- для разработчиков сайтов, наладчиков компьютеров и программ — со 116 до 124 рублей в Минске и со 101 до 108 рублей в областных центрах.