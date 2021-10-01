В Беларуси могут вырасти ставки единого налога для самозанятых. Вот на сколько

Изменения, которые в Беларуси планируют внести в Налоговый кодекс, могут затронуть индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Проект закона об изменении Налогового кодекса был опубликован на сайте Министерства финансов, сообщает интернет-портал MediaBrest.by. В нём прописано увеличение ставок единого налога для ИП и физлиц, то есть выплаты государству за занятия своим ремеслом вырастут.

Реклама

Налоги могут вырасти таким образом: