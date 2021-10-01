Спустя 5 лет в редакцию «Кур'ера» пришёл отклик для человека, который искал семью Гончарик из деревни недалеко от Слуцка

В 2016 году в «Кур'ер» обратился Александр Матушин. Он попросил помочь в поиске родственников семьи Гончарик (Ганчарик) из деревни Конюхи, которая находится в 25 километрах от Слуцка в Копыльском районе.

Эта семья в 1943—1945 годах приютила русскую семью, мать и дочку Нину 12−13 лет, когда немцы их «гнали» в Германию вместе с другими женщинами из-под Москвы.

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«Но при транспортировке они каким-то чудом смогли осесть в деревне Конюхи, где проживали в семье Гончарик до прихода Красной Армии, — рассказал тогда Александр Матушин. — Девочка Нина ещё жива, ей сейчас 85 лет. Она поделилась этой историей недавно и попросила разыскать тех добрых людей».

Спустя 5 лет на почту «Кур'ера» пришёл отклик: «Здравствуйте, я из семьи Гончарик, которая проживала в деревне Конюхи». Женщину зовут Александра Замораева. К сожалению, она оставила лишь свою электронную почту: zamoraevaa@vk.com.