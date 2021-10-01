4 и 7 октября отменяются некоторые поезда через Слуцк

В понедельник, 4 октября, отменяются поезда региональных линий экономкласса:
На участке Слуцк-Старые Дороги:
- № 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08)
- № 6527 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59)
В четверг, 7 октября, отменяются поезда региональных линий экономкласса:
На участке Слуцк-Солигорск-Слуцк:
- № 6523 Осиповичи-Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48)
- № 6525 Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52)
- № 6526 Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58)
На участке Солигорск-Старые Дороги:
- № 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08)
На участке Старые Дороги-Слуцк:
- № 6527 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).