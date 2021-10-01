1 октября — Международный день пожилых людей. Ещё его называют днём уважения и почитания.

Согласно данным переписи населения 2019 года, на Случчине проживает примерно 24 700 человек старше трудоспособного возраста. Это 27,3% всего населения города и района. Самым «молодым» в нашем регионе можно назвать Солигорский район, где 25,6% населения — люди пенсионного возраста. А самым «пожилым» является Копыльский район: 32,7% его жителей — старше трудоспособного возраста.

В Стародорожском и Любанском районах примерно каждый третий житель пенсионного возраста — 29% и 29,7% (соответственно).

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Как видим, уважать и почитать в этот день, как и в любые другие дни, нам есть кого. Можно позвонить и поговорить, спросить, какая помощь нужна, в чём нуждаются наши пожилые родственники. Ведь в нынешнее неспокойное время коронавируса им очень нужны наши забота и внимание.

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