На рынке подорожали саженцы плодово-ягодных деревьев до 12 рублей. Появилась черноплодная рябина, за 5 литров которой хотят выручить 5 рублей. Дешевле стали гранаты — 6,5 рубля. А виноград можно найти за 3,80 рубля за килограмм. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов четверга, 30 сентября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Помидоры — 0,8−1 рубль за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей - за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубля за головку

Фрукты

Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм

Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 0,8−1 рубль за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм

Виноград — 4 рубля за 1 килограмм

Лимоны — 7,5 рубля за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (своя) — 2 рубля (жёлтая, синяя) за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм

Саженцы

Яблоня — 12 рублей

Груша — 12 рублей

Малина крупная сортовая — 10 рублей

Голубика — 12 рублей

Клубника разная — от 1 до 3 рублей

Хризантема — 5 рублей

Дерево сумах оленерогий — 10 рублей

Куст жимолости — 10 рублей

Куст ежевики — 10 рублей

Куст голубики — 10 рублей

Куст боярышника — 10 рублей

Безвременник — 3 рубля за 1 луковицу с цветком

Ягоды

Клюква — 5 рублей за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов

Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров

Разное



Редис — 1,5 рубля за 1 пучок

Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра

Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра

Капуста квашеная — 3 рубля за 1 литр

Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм

Мёд — 8 рублей за 0,5 литра

Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра

Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр

Грибы белые — 5 рублей кучка (на вид около 1 кг)

Грибы боровики, красноголовики — 50 рублей за 10 литров

Грибы опята — 10 рублей за 6 литров

Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток

Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок

Зелень базилик — 1 руль за 1 пучок

Орех грецкий — 6,5 рубля за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра

Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов

Заштырин — 2 рубля за 1 пучок

Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов

Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов

Бергамот — 1 рубль за пучок

Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов

Для закаток