На рынке подорожали саженцы плодово-ягодных деревьев до 12 рублей. Появилась черноплодная рябина, за 5 литров которой хотят выручить 5 рублей. Дешевле стали гранаты — 6,5 рубля. А виноград можно найти за 3,80 рубля за килограмм. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов четверга, 30 сентября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
  • Помидоры — 0,8−1 рубль за 1 килограмм
  • Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
  • Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей - за 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5−1 рубля за головку

Фрукты

  • Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
  • Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм
  • Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 0,8−1 рубль за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
  • Виноград — 4 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Слива (своя) — 2 рубля (жёлтая, синяя) за 1 килограмм
  • Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Финики — 5 рублей за 1 килограмм
  • Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм

Саженцы

  • Яблоня — 12 рублей
  • Груша — 12 рублей
  • Малина крупная сортовая — 10 рублей
  • Голубика — 12 рублей
  • Клубника разная — от 1 до 3 рублей
  • Хризантема — 5 рублей
  • Дерево сумах оленерогий — 10 рублей
  • Куст жимолости — 10 рублей
  • Куст ежевики — 10 рублей
  • Куст голубики — 10 рублей
  • Куст боярышника — 10 рублей
  • Безвременник — 3 рубля за 1 луковицу с цветком

Ягоды

  • Клюква — 5 рублей за 1 литр
  • Шиповник — 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник — 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов
  • Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров

Разное

  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная — 3 рубля за 1 литр
  • Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей кучка (на вид около 1 кг)
  • Грибы боровики, красноголовики — 50 рублей за 10 литров
  • Грибы опята — 10 рублей за 6 литров
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Зелень базилик — 1 руль за 1 пучок
  • Орех грецкий — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов
  • Заштырин — 2 рубля за 1 пучок
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Бергамот — 1 рубль за пучок
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов

Для закаток

  • Банки трёхлитровые — 15 рублей за 6 штук
  • Банки 0,5 литра — 13 рублей за 20 штук
  • Крышки закаточные — 5,5 рубля за 50 штук
  • Цветы искусственные — 1,5−15 рублей