«Спасала от боли много раз». Ушла из жизни Антонина Коновалова, заведующая психонаркологическим отделением Слуцкой поликлиники

Антонина Ильинична Коновалова родом из деревни Козловичи Слуцкого района. Она родилась 28 апреля 1951 года. Детство провела в Козловичах, затем жила в Слуцке.
Антонина Коновалова окончила Гродненский медицинский институт. Работала врачом-акушером в Слуцке, затем переквалифицировалась на врача-психиатра. До своей смерти она много лет была заведующей психонаркологическим отделением Слуцкой взрослой поликлиники.
Неоднократно за свою работу Антонина Ильинична получала награды. Например, признавалась лучшим психиатром в Минской области.
По совместительству она работала в отделении реабилитации врачом-иглорефлексотерапевтом.
«Она очень любила свой дом, — рассказывает об Антонине Ильиничне сын Владимир. — Любила на огороде копаться, цветы любила. Она умела расположить человека к беседе. И тем самым помочь ему. Люди шли с ней на контакт. Она была добрым, хорошим и справедливым человеком».
«Асабіста я знаёма з ёю як спецыялістам у вобласці іглаўколвання, — пишет пациентка Антонины Ильиничны в соцсетях „Кур'ера“. — Выдатны спецыяліст у гэтай сферы, другога такога цяжка знайсці ў Мінскай вобласці. Дзякуючы сваім уменням здымала боль у хворых на артрыты і артрозы, уводзіла ў адмысловыя кропкі лекі, якія дапамагалі пацыентам некаторы час пажыць без болю. Мяне ратавала ад болю шмат разоў. Думаю, што ёй удзячны сотні, а то і тысячы случчан. Шкада. Вельмі будзе не хапаць яе».
«О Божа! Як шкада яе! Лекар ад Бога. Ратавала маю спіну не раз», — пишет ещё одна случчанка.
Муж Антонины Ильиничны Владимир Михайлович Коновалов был главврачом Слуцкой ЦРБ. Их два сына и три внука тоже связали жизни с медициной. Внуки учатся в медуниверситете.
Антонина Коновалова умерла 23 сентября от коронавирусной инфекции. Похоронена на кладбище в Козловичах.
Комментарии и интервью Антонины Коноваловой для «Кур'ера»:
- Депресс и Я
- Когда жизнь теряет смысл
- Случчане не спешат к психологу
- Врачи считают, что в попытках самоубийства виноват алкоголь
- Появился ещё один повод бросить курить. Как это можно сделать в Слуцке
- Врач-психиатр: Самый простой тест на слабоумие — спросить у человека, что он ел утром