В Беларуси за отсутствие защитных масок могут начать наказывать административным взысканием

Об этом 30 сентября заявил в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, пишет «Беларусь Сегодня».

— Буквально на прошлой неделе мы провели рабочую встречу с руководством Министерства транспорта и коммуникаций. Нас беспокоит положение дел [связанных с распространением коронавируса] в общественном транспорте. Это одно из самых опасных мест для заражения, — пояснил он.

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В разговоре о том, что многие жители игнорируют соблюдение масочного режима во время поездок, Тарасенко отметил:

— Если не методом уговоров, то близится момент, когда за отсутствие масок мы будем наказывать административным взысканием. Конечно, дистанцию в транспорте соблюсти сложно, но у Минтранса на данный счёт есть рекомендации. Они касаются уменьшения интервалов движения в часы пик, — сказал врач.