Для снижения риска распространения COVID-19, с учётом активной циркуляции штамма Delta, в образовательных учреждениях Слуцка сохраняются требования, которые были введены в прошлом учебном году. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали, какие из них чаще всего нарушают в школах.
По материалам надзорных мероприятий, типичными нарушениями в учреждениях общего среднего образования в условиях распространения инфекции COVID-19 являлись:
- несоблюдение социальной дистанции обучающимися в учебных помещениях, обеденных залах, в очереди в кассу буфета;
- несоблюдение масочного режима педагогическими работниками учреждений;
- нерегулярное проветривание учебных помещений, рекреаций и других помещений;
- несоблюдение правил личной гигиены рук перед приёмом пищи.
«Чтобы уберечь ребёнка от заражения коронавирусной инфекцией, родители должны научить ребёнка правильно мыть руки и следить, чтобы он их мыл после посещения туалета, перед приёмом пищи и по мере необходимости, — подчеркнула Вера Макарич, заведующая отделом гигиены. - При первых, даже слабых, признаках болезни — температура, насморк, кашель — оставляйте ребёнка дома. Так выше шанс перенести болезнь в лёгкой форме и не допустить распространения инфекции».
Коротко основные требования
- Разделение времени начала и окончания смен в школах;
- измерение температуры тела сотрудников до начала работы с опросом о наличии признаков респираторных заболеваний;
- недопущение на работу/учёбу людей с признаками: кашель, насморк, повышенная температура тела
и т. д.;
- увеличение продолжительности перемен не менее чем на 5 минут для проветривания;
- закрепление за каждым классом конкретного помещения. Запрет объединённых групповых занятий или их проведение с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 м;
- рассаживание в обеденном зале с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 м;
- ограничение массовых мероприятий в помещениях учреждений образования, в том числе с использованием актового, музыкального и спортивного залов, а также посещения выставок и музеев, театров и кинотеатров, других общих мероприятий. (Запрет указанных мероприятий вводится при осложнении эпидемиологической ситуации по решению местных исполнительных и распорядительных органов; при регистрации в учреждении образования одного и более случаев инфекции COVID-19);
- ограничение (запрет) проведения родительских собраний;
- ограничение (запрет) проведения собраний педагогов в очном режиме в количестве более чем 5 человек;
- использование средств защиты органов дыхания всеми работниками при нахождении в местах общего пользования (во внеурочное время);
- регулярное проветривание помещений;
- влажная уборка не реже 2 раз в день.
Справочно
Обязательными для исполнения в учреждениях образования являются:
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19;
- Временные рекомендации по организации образовательного процесса (действуют сентябрь-октябрь 2021 года);
- Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 29.12.2012№ 217, в редакции постановления Минздрава от 30.10.2020№ 92.