Для снижения риска распространения COVID-19, с учётом активной циркуляции штамма Delta, в образовательных учреждениях Слуцка сохраняются требования, которые были введены в прошлом учебном году. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали, какие из них чаще всего нарушают в школах.

По материалам надзорных мероприятий, типичными нарушениями в учреждениях общего среднего образования в условиях распространения инфекции COVID-19 являлись:

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  • несоблюдение социальной дистанции обучающимися в учебных помещениях, обеденных залах, в очереди в кассу буфета;
  • несоблюдение масочного режима педагогическими работниками учреждений;
  • нерегулярное проветривание учебных помещений, рекреаций и других помещений;
  • несоблюдение правил личной гигиены рук перед приёмом пищи.

«Чтобы уберечь ребёнка от заражения коронавирусной инфекцией, родители должны научить ребёнка правильно мыть руки и следить, чтобы он их мыл после посещения туалета, перед приёмом пищи и по мере необходимости, — подчеркнула Вера Макарич, заведующая отделом гигиены. - При первых, даже слабых, признаках болезни — температура, насморк, кашель — оставляйте ребёнка дома. Так выше шанс перенести болезнь в лёгкой форме и не допустить распространения инфекции».

Коротко основные требования

  • Разделение времени начала и окончания смен в школах;
  • измерение температуры тела сотрудников до начала работы с опросом о наличии признаков респираторных заболеваний;
  • недопущение на работу/учёбу людей с признаками: кашель, насморк, повышенная температура тела и т. д.;
  • увеличение продолжительности перемен не менее чем на 5 минут для проветривания;
  • закрепление за каждым классом конкретного помещения. Запрет объединённых групповых занятий или их проведение с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 м;
  • рассаживание в обеденном зале с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 м;
  • ограничение массовых мероприятий в помещениях учреждений образования, в том числе с использованием актового, музыкального и спортивного залов, а также посещения выставок и музеев, театров и кинотеатров, других общих мероприятий. (Запрет указанных мероприятий вводится при осложнении эпидемиологической ситуации по решению местных исполнительных и распорядительных органов; при регистрации в учреждении образования одного и более случаев инфекции COVID-19);
  • ограничение (запрет) проведения родительских собраний;
  • ограничение (запрет) проведения собраний педагогов в очном режиме в количестве более чем 5 человек;
  • использование средств защиты органов дыхания всеми работниками при нахождении в местах общего пользования (во внеурочное время);
  • регулярное проветривание помещений;
  • влажная уборка не реже 2 раз в день.

Справочно

Обязательными для исполнения в учреждениях образования являются:

  • Методические рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19;
  • Временные рекомендации по организации образовательного процесса (действуют сентябрь-октябрь 2021 года);
  • Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217, в редакции постановления Минздрава от 30.10.2020 № 92.