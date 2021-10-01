В Стародорожском районе грибники нашли тело 78-летней случчанки

Недалеко от деревни Разъезд Фаличи Стародорожского района 30 сентября грибники нашли в лесу тело погибшей 78-летней жительницы Слуцка, которая пропала 28 сентября.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Чеботарёв рассказал корреспонденту МЛЫН. BY:

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— Погибшую пенсионерку 1943 года рождения грибники нашли в лесу возле болота. Женщина — уроженка Слуцка. 28 сентября она отправилась в Стародорожский район за грибами. Домой не вернулась, и родственники 30 сентября забили тревогу. Они написали заявление в милицию. В этот же день в лесу возле Фаличей тело женщины обнаружили грибники.

В Стародорожском районе три населённых пункта, в названии которых есть слово «Фаличи». Это деревни Новые Фаличи, Старые Фаличи Новодорожского сельсовета и Разъезд Фаличи, расположенный в Стародорожском сельсовете.

Журналист МЛЫН. BY выяснил, что тело погибшей случчанки найдено в лесу возле Разъезда Фаличи.

Это подтвердил Владимир Бода, председатель Стародорожского сельского исполкома. Он рассказал:

— К нам многие приезжают по железной дороге, потому что у нас хороший заказник, где растёт много клюквы. По моим данным, и эта женщина приехала за клюквой. Её тело грибники нашли вечером 30 сентября.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Следователь устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Причину смерти женщины определит судебно-медицинская экспертиза.