ФК «Слуцк» против ФК «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч

В воскресенье, 3 октября, в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Энергетик-БГУ». Начало игры в 14.30. Матч пройдёт на стадионе «Городской».



Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Прошедший тур закончился для случчан обидным поражением от «Минска». По ходу встречи наша команда вела в счёте, забив в начале второго тайма, но минчане отыгрались и вырвали победу на последней добавленной минуте.

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Если «Слуцк» обыграет «Энергетик», то эта победа для «сахарников» будет первой домашней победой над этой командой за всю историю встреч. «Слуцк» никогда не обыгрывал «студентов» на своём поле.

ФК «Энергетик-БГУ». «Студенты» после ничейного результата с «Витебском» (2:2) расположились на 11-м месте, упав туда с 8-го. Наш ближайший соперник обыгрывал в текущем чемпионате брестское «Динамо» (1:0), «Гомель» (3:2) и играл вничью с борисовским БАТЭ (1:1). А вот с аутсайдерами чемпионата как-то не заладилось: проигрывали в первом круге речицкому «Спутнику» (0:1) и «Минску» (1:2), играли вничью со «Сморгонью» (2:2).

Ожидание от матча. В предстоящем матче явного фаворита нет, команды располагаются примерно в одном и том же сегменте и имеют равные шансы на успех. Но сделаем прогноз на то, что гости увезут победу. Прогноз на матч — индивиду­альный тотал ФК «Энер­гетик-БГУ» больше 1.