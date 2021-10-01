Эхо недели: очереди в «красной зоне» Слуцкой поликлиники, бездомные кошки и дети-угонщики

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На этой неделе случчане столкнулись с четвёртой волной коронавируса и очередями в поликлинике. В соцсетях и на сайте «Кур'ера» обсуждали ситуацию с бездомными животными. А в районе два мальчика угнали микроавтобус.

В городе и районе

В Слуцке на Майском посаде передвинули забор фабрики «Слуцкие пояса». Часть земли отошла городу
Фото: Глеб Рулёв
  • В пятницу, 1 октября, в Слуцком районе проходит субботник на рабочих местах. Заработанные деньги рекомендовано перечислять на счёт Слуцкого райисполкома, они будут направлены на строительство скейт-площадки.
  • В понедельник, 4 октября, и в четверг, 7 октября, отменяются некоторые поезда региональных линий экономкласса через Слуцк.

Люди

Четыре случчанки в День пожилых людей рассказали «Кур'еру» о своей жизни на пенсии: о заботах, мечтах и планах, о том, что радует, и ощущают ли они свой возраст.

«Я думаю, что долголетие нам не светит». Слуцкие женщины рассказали, из чего состоит их жизнь на пенсии
Случчанка Нина Николаевна, 66 лет. Фото: Елена Бадьина
Случчанин Юрий Дайлидов рассказал, почему выбирает активный отдых с велосипедом в свои «за 60».
7 вопросов непоседливому случчанину в День туризма
Фото предоставлено Юрием Дайлидовым
Алёна Хромова, дирижёр из Солигорска, рассказала о своём оркестре и о профессии.

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Происшествия

  • В одной из квартир Минска в результате стрельбы погиб сотрудник КГБ Беларуси. Ответным огнём стрелявший в него уничтожен. Возбуждено уголовное дело.
  • В деревне Слуцкого района угнали микроавтобус. ГАИ ввела план «Перехват», и вскоре инспекторы с удивлением увидели за рулём разыскиваемой машины двух 12-летних мальчиков.
В Слуцком районе 12-летние школьники угнали микроавтобус
Фото: УВД Миноблисполкома

Почитать и посмотреть

На этой неделе Слуцк продолжил испытывать на себе четвёртую волну ковида. В «красной зоне» поликлиники — полные коридоры людей. Корреспондент «Кур'ера» тоже заболела и провела там некоторое время. Вот репортаж о том, как она была «менеджером очереди».

«Каждой очереди нужен менеджер». Что происходит в «красной зоне» Слуцкой поликлиники (личный опыт)
В «красной зоне» Слуцкой поликлиники. Фото: Олеся Белая
Ещё одна случчанка Наталья на днях поехала в лес за грибами и заблудилась. Она вышла из леса сама, но перепугалась. Почитайте её рассказ.

Жители слуцкой многоэтажки внесли вклад в решение проблемы бездомных животных. Они сбросились и стерилизовали двух дворовых кошек.

Жители многоэтажки в Слуцке сбросились и стерилизовали кошек, которые живут возле их дома
Фото: Валентина
Случчанка Светлана Правдинская отправилась в велопоездку по деревням и привезла оттуда фотографии. Посмотрите, как выглядят деревни Радичево и Уланово Слуцкого района.

Дом-по европейски, двор с каменными башнями, разрушенная школа. Как выглядят деревни Радичево и Уланово в Слуцком районе

Почитайте, какие интересные грибы растут на улицах Слуцка. В народной медицине их даже используют для лечения алкоголизма.

На улице Слуцка растут грибы, которыми лечат алкоголизм
Фото: Наталья Валентинова
Летом в Слуцке у детей была мода ходить в пластиковых масках Гая Фокса. Вот фото.

Какие маски носили школьники Слуцка летом, и какие - сейчас. Фото