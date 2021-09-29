Выборы в Германии: смена власти и два претендента на пост канцлера ФРГ

Уход Ангелы Меркель сильно изменил расстановку политических сил в Германии. В следующее правительство непременно войдут окрепшие «зелёные» и либералы. Но кто его возглавит?



Состоявшиеся 26 сентября выборы в бундестаг не дали однозначного ответа на вопрос, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. После четырёх сроков во главе правительства Германии она больше не баллотировалась.

Заявку на этот пост по итогам голосования вечером в воскресенье подали как кандидат Социал-демократиче­ской партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц — министр финансов и вице-канцлер в нынешнем прави­тельстве, так и Армин Лашет — председатель Христианско-демокра­тического союза (ХДС). Эту консервативную партию долгое время возглавляла сама Меркель.

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В настоящее время консерваторы и социал-демократы являются партнёрами по правительству. Оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, а Ангела Меркель окончательно покинет свой пост только после того, как новый состав парламента изберёт следующего главу правительства.

Результаты правивших до сих пор партий

Формальными победи­телями выборов стали социал-демократы, набравшие согласно официальным предварительным результатам 25,7% голосов — примерно на 5 процентных пунктов больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году.

Для многих такой успех СДПГ стал сюрпризом, учитывая тот факт, что ещё весной рейтинг партии составлял около 15%. Считается, что в лидеры избирательной гонки социал-демократов вытянул Олаф Шольц. Вместе с тем разрыв между первым и вторым местами составил менее двух процентных пунктов, что и дало основания кандидату консервативного блока ХДС/ХСС Армину Лашету также претендовать на роль лидера будущей правящей коалиции. Однако результат в 24,1% является худшим за всю историю партийного блока, который на 13 из 19 выборов в бундестаг получал больше 40% и ни разу — меньше 30%.

Как выступили на выборах оппозиционные партии

На третьем месте с резуль­татом в 14,8% — «Союз 90"/"зелёные». Это существенно больше, чем в 2017 году (8,9%), но намного меньше, чем рассчитывала эта партия, впервые в истории также выдвинувшая собственного кандидата в канцлеры — своего сопредседателя Анналену Бербок. В мае у «зелёных» был самый высокий партийный рейтинг, достигавший 28%.

Либеральная Свободная демократи­ческая партия (СвДП) немного улучшила свой результат по сравнению с 2017 годом (10,7%) до 11,5%.

Результат право­популистской «Альтер­нативы для Германии» (АдГ) оказался хуже, чем четыре года назад: 10,3% вместо 12,6%. Ещё более серьёзные потери понесла Левая партия. Посткоммунисты получили только 4,9% голосов (в 2017 году — 9,2%) и не преодолели пятипроцентный барьер. Однако они смо­гут сформировать свою фракцию в бундестаге, поскольку три канди­дата левых получили прямые мандаты.

Явка на выборах составила около 76% и осталась практически на том же уровне, что и в 2017 году.

Два варианта будущей правящей коалиции

Итоги выборов в принципе позволяют возобновить правительственную коалицию последних 8 лет, но со сменой ролей — главная у социал-демократов, а консерваторы — младший партнёр. Но такой вариант пока исключают и Олаф Шольц, и Армин Лашет.

Реалистичными остаются только два тройственных союза — «зелёные» и либералы с социал-демократами и канцлером Олафом Шольцем или они же с консерваторами и главой правительства Армином Лашетом.

Какой из двух этих вариантов в конце концов станет реальностью, выяснится в ходе зон­дирующих переговоров, которые в ближайшие недели будут вести представители этих четырёх политических сил.

Что результаты выборов означают для России

Для России, а в связке с ней и для Беларуси любой из этих двух вариантов будущей правительственной коалиции в Германии может означать дальнейшее охлаждение отношений или даже ужесточение политики Берлина. Ведь и «зелёные», и либералы относятся к внутренней и внешней политике российского президента более критично, чем правительство Меркель.

Так, «зелёные» — ре­шительные противники газопровода «Северный поток — 2», жёстко осуждают аннексию Крыма, высказывались за поставки немецких вооружений Украине и расширение санкций против РФ. А либералы, для которых тради­ционно очень важна правозащитная тематика, проявляют повышенное внимание к теме прав человека. Кроме того, СвДП предлагала ввести мораторий на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

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