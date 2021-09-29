Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 сентября. Обзор

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«С вами Александр! Всем добра!»

Что обязательно должно быть в аптечке у «сердечника»

Страхование дома в вопросах и ответах

«Не хочу, чтобы воспринимали меня через мой недуг»

«Свекровь диктует, как нам жить»

С июля на сайте «Кур'ера» — kurjer.info — регулярно появляются видеорепортажи о жизни Слуцка. Их ведущий — Александр Бранкевич. По отзывам наших читателей, им импонирует его манера ведения репортажей и общения с людьми, а также поднимаемые темы. Некоторые подмечают определённый профессиона­лизм Бранкевича перед камерой и спрашивают: «А кто он?». Это значит, что «Кур'еру» пора познакомить читателей с нашим ведущим.Какие сердечные болезни чаще всего встречаются, можно ли по внешнему виду человека определить, что у него проблемы с сердцем, и правда ли, что мужчины после 40 лет находятся в особой группе риска? Об этом рассказала Вера Чистя­кова, кардиолог медицинского центра «Ультра Клиник».«Kур'ер» по просьбам читателей не раз осве­щал тему страхования строений. Но вопросы у жителей региона всё равно остаются. В этот раз к нам обратилась дачница, которая не понимает, почему она не может застраховать свой деревенский дом в обязательном порядке, а только в добровольном, что значительно дороже. С помощью портала финансовой грамот­ности «Kур'ер» отвечает на частые вопросы об обязательном и добровольном страховании строений.Случчанке Юлии Драбушевич 34 года. Вскоре после рождения у неё обнаружилось заболевание позвоночника, которое привело к сколиозу и лишило возможности ходить самостоятельно. Но это не помешало Юлии окончить школу с золотой медалью и БГУ. Юлия рассказала «Кур'еру», как учи­лась и нашла работу, а также о том, какие черты характера помогают жить, если физические возможности ограничены.

Случчанка с мужем и дочерью живёт в одном доме со свекровью и страдает от того, что та пытается полностью контролировать жизнь её семьи. Своей историей она поделилась с газетой «Кур'ер». А психолог Марина Чижик прокомменти­ровала эту ситуацию.

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Добрые слова о любимом учителе

Ежегодно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День учителя. Накануне праздника мы попросили читателей поделиться воспоминаниями о своих любимых педагогах и сказать тёплые слова о них через газету.

Старажытны Слуцк вачыма археолага

У мінулыя гады такімі ж восеньскімі днямі старажытны Слуцк традыцыйна адзначаў Дзень горада. Апошні раз вялікае свята было прысвечана 900-гадоваму юбілею Слуцка — у 2016-м. И вось гораду — 905. Каб не абысці маўчаннем гэты факт, «Кур'ер» прапануе чытачам урыўкі з інтэрв'ю з вядомым беларускім археолагам Леанідам Калядзінскім, чалавекам, які сваімі даследаваннямі фактычна адкрыў нам старажытны Слуцк.