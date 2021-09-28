Жители многоэтажки в Слуцке сбросились и стерилизовали кошек, которые живут возле их дома

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка после нашей публикации о «кошкином доме» на остановке в 11-м городке. Она рассказала, какой выход нашли жильцы её многоэтажки, чтобы общими усилиями помогать животным, обречённым на уличную жизнь, и снизить их численность.

«Хочу продолжить тему, которую вы подняли в своей публикации «Убивать жалко. А что делать?», — написала Валентина, жительница 11-го городка. — Во-первых, кто дал право убивать животных? За жестокое обращение с четвероногими у нас предусмотрено уголовное наказание. Во-вторых, безвыходных ситуаций нет, нужно только объединить усилия для решения общей проблемы.

Я живу в двухподъездном доме в 11-м городке. Весной и две недели назад возила стерилизовать двух кошек. Первый раз я сама оплатила стерилизацию, а сейчас пять семей из нашего дома откликнулись и совместно оплатили операцию. В результате кошки возле дома живут, но они не приносят потомства. А если бы их не стерилизовали, то было бы не меньше десятка, учитывая, что весной и осенью было бы минимум два приплода. Да, это стоит денег. И немалых, но не жалко, ведь они живые существа! Думаю, что так могут сделать и жители других домов.

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В статье написано, что мужчина выход видит в том, чтобы жители разобрали котов по домам. Думать так наивно и глупо. Дело в том, что коты появляются вновь и вновь. Не знаю, то ли их подбрасывают из окрестных деревень, то ли сами приходят, рождаются новые. А найти хозяев очень трудно.

Важно, чтобы чиновники с пониманием отнеслись к этой проблеме, потому что бездомные животные — это уже проблема города. Их много, и что-то нужно делать, а не отмахиваться, что нет средств.

Нужно прежде всего выделить помещения. В каждом районе нашего города есть и пустующие, и подвальные помещения, где волонтёры могут работать с животными. Нужно привлечь городскую ветлечебницу, открыть счёт и многое другое, чтобы организовать эту работу. Тогда, как говорится в статье, «сердобольные» не будут бегать с мисочками с кормом по улице, а смогут перечислять деньги на еду, стерилизацию, лечение, обработку от блох и прочее.

Нужно привлечь школы и там прививать любовь к животным не на словах, а на деле, создав общества помощи животным.

И тогда у взрослого человека не будет стоять вопрос: «Убить или помиловать»".

Валентина также прислала фото кошки, которая сейчас находится у неё на передержке. Она написала трогательное послание от её имени, потому что жалко, если такая милашка снова вернётся на холодную улицу:

«Здравствуйте! Я молодая бездомная кошечка, зовут меня Дина! Две недели назад меня стерилизовали. Сейчас я живу у тёти Вали на передержке, временно. Проблем со мной нет никаких: хожу в лоток, кушаю всё, добрая, ласковая. Может, вам или кому-то из ваших знакомых я нужна? Буду вас любить!»

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