Прививку от COVID-19 случчане могут сделать не только в городской поликлинике, но и в 13 деревнях и агрогородках Слуцкого района. Адреса, телефоны и часы работы смотрите в нашей подборке.

Наименование организации Адрес местонахождения Режим работы Номер телефона

для записи Наличие возможности

online-записи УЗ «Слуцкая ЦРБ» г. Слуцк, ул. Чайковского, 21 (8 017 95) 7 17 44 slcrb.by Слуцкая взрослая поликлиника г. Слуцк, ул. Чайковского, 21 Каб. № 215. 9.00 -19.30 (пн-пт),

9.00−14.30 (сб) (8 017 95) 7 17 44 Первомайская участковая больница д. Гольчичи, ул. Лесническая, 1 8.00−18.15 (пн-пт),

8.00−16.00 (сб) (8 017 95) 5 90 14 Беличская участковая больница д. Беличи, ул. Центральная, 85 а 8.00−15.30 (пн-пт),

8.00−13.00 (сб) (8 017 95) 2 47 93,

(8 017 95) 2 47 99 Лядненская больница сестринского ухода аг. Лядно, ул. Гагарина, 29 7.30−18.10 (пн-пт),

7.30−15.30 (сб) (8 017 95) 7 34 88 Греская участковая больница аг. Греск, ул. Советская, 3 8.00−17.00 (пн-пт),

8.00−15.00 (сб) (8 017 95) 9 03 76,

(8 017 95) 9 03 85 Знаменская участковая больница д. Знамя, ул. Колхозная, 22в 8.00−15.30 (пн-пт),

8.00−14.00 (сб) (8 017 95) 9 81 41 Козловичская амбулатория врача общей практики аг. Козловичи, ул. Кирова, 65а 8.00−18.30 (пн-пт),

8.00−16.30 (сб) (8 017 95) 7 82 30 Замостская врачебная амбулатория д. Замостье, ул. Октябрьская, 2 8.00−15.30 (пн-пт)

8.00−14.00 (сб) (8 017 95) 9 71 06 Мелешковская амбулатория врача общей практики аг. Мелешки, ул. Пролетарская, 64 8.00−15.00 (пн-пт),

8.00−14.00 (сб) (8 017 95) 7 86 46 Гацуковская амбулатория врача общей практики аг. Гацук, ул. Административная, 4 8.00−17.00 (пн-пт),

8.00.13.00 (сб) (8 017 95) 7 43 97

(8 017 95) 7 42 41 Исернская врачебная амбулатория аг. Исерно, ул. Первомайская, 2 8.30−17.30 (пн-пт),

8.30−15.30 (сб) (8 017 95) 6 99 67 Лучниковская врачебная амбулатория аг. Лучники, ул. Юбилейная, 13 8.00−18.30 (пн-пт),

8.00−14.00 (сб) (8 017 95) 7 90 01 Весейская амбулатория врача общей практики аг. Весея, ул. Советская, 3 а 8.00−17.08 (пн-пт),

8.00−16.00 (сб) (8 1 795) 4 85 73 Омговичская врачебная амбулатория д. Омговичи, ул. Школьная, 36 а 8.00−15.00 (пн-пт),

8.00−14.00 (сб) (8 017 95) 9 74 28

(8 017 95) 9 74 29

Перечень организаций здравоохранения, задействованных в проведении вакцинации, опубликован на сайте Минздрава Беларуси.