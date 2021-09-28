Прививку от COVID-19 случчане могут сделать не только в городской поликлинике, но и в 13 деревнях и агрогородках Слуцкого района. Адреса, телефоны и часы работы смотрите в нашей подборке.
|Наименование организации
|Адрес местонахождения
|Режим работы
|Номер телефона
для записи
|Наличие возможности
online-записи
|УЗ «Слуцкая ЦРБ»
|г. Слуцк, ул. Чайковского, 21
|(8 017 95) 7 17 44
|slcrb.by
|Слуцкая взрослая поликлиника
|г. Слуцк, ул. Чайковского, 21
|Каб. № 215. 9.00 -19.30 (пн-пт),
9.00−14.30 (сб)
|(8 017 95) 7 17 44
|Первомайская участковая больница
|д. Гольчичи, ул. Лесническая, 1
|8.00−18.15 (пн-пт),
8.00−16.00 (сб)
|(8 017 95) 5 90 14
|Беличская участковая больница
|д. Беличи, ул. Центральная, 85 а
|8.00−15.30 (пн-пт),
8.00−13.00 (сб)
|(8 017 95) 2 47 93,
(8 017 95) 2 47 99
|Лядненская больница сестринского ухода
|аг. Лядно, ул. Гагарина, 29
|7.30−18.10 (пн-пт),
7.30−15.30 (сб)
|(8 017 95) 7 34 88
|Греская участковая больница
|аг. Греск, ул. Советская, 3
|8.00−17.00 (пн-пт),
8.00−15.00 (сб)
|(8 017 95) 9 03 76,
(8 017 95) 9 03 85
|Знаменская участковая больница
|д. Знамя, ул. Колхозная, 22в
|8.00−15.30 (пн-пт),
8.00−14.00 (сб)
|(8 017 95) 9 81 41
|Козловичская амбулатория врача общей практики
|аг. Козловичи, ул. Кирова, 65а
|8.00−18.30 (пн-пт),
8.00−16.30 (сб)
|(8 017 95) 7 82 30
|Замостская врачебная амбулатория
|д. Замостье, ул. Октябрьская, 2
|8.00−15.30 (пн-пт)
8.00−14.00 (сб)
|(8 017 95) 9 71 06
|Мелешковская амбулатория врача общей практики
|аг. Мелешки, ул. Пролетарская, 64
|8.00−15.00 (пн-пт),
8.00−14.00 (сб)
|(8 017 95) 7 86 46
|Гацуковская амбулатория врача общей практики
|аг. Гацук, ул. Административная, 4
|8.00−17.00 (пн-пт),
|(8 017 95) 7 43 97
(8 017 95) 7 42 41
|Исернская врачебная амбулатория
|аг. Исерно, ул. Первомайская, 2
|8.30−17.30 (пн-пт),
8.30−15.30 (сб)
|(8 017 95) 6 99 67
|Лучниковская врачебная амбулатория
|аг. Лучники, ул. Юбилейная, 13
|8.00−18.30 (пн-пт),
8.00−14.00 (сб)
|(8 017 95) 7 90 01
|Весейская амбулатория врача общей практики
|аг. Весея, ул. Советская, 3 а
|8.00−17.08 (пн-пт),
8.00−16.00 (сб)
|(8 1 795) 4 85 73
|Омговичская врачебная амбулатория
|д. Омговичи, ул. Школьная, 36 а
|8.00−15.00 (пн-пт),
8.00−14.00 (сб)
|(8 017 95) 9 74 28
(8 017 95) 9 74 29
Перечень организаций здравоохранения, задействованных в проведении вакцинации, опубликован на сайте Минздрава Беларуси.