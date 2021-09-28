Аудит охраны труда от компании Prosafety

Сотрудники Prosafety считают, что главная ценность их работы — безопасность и комфорт работников, независимо от сферы деятельности, режима, графика, внешних факторов. При этом рассчитывать на помощь могут как начинающие компании, так и масштабные организации.

«Безопасность объектов» предоставляет комплексные услуги по аудиту, безопасности, охране и гигиене труда. Также prosafety. by обучает пожарно-техническому минимуму, специализируется на охране среды, повышении эффективности вашего предприятия.

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За основу берут как личный многолетний опыт, так и лучшие иностранные практики, отлично показавшие себя с течением времени. Штат предприятия «Безопасность объектов» насчитывает десятки экспертов по различным направлениям. Помимо этого, компания успешно прошла аккредитацию Министерства труда РБ.

Что представляет собой СУОТ для организации

Важный параметр безопасности труда — грамотное проектирование и внедрение системы учёта охраны труда (СУОТ). Процедура включает:

аудит текущего состояния компании;

мероприятия по повышению грамотности сотрудников;

внешние и внутренние проверки;

внедрение и модернизация текущих регламентов по охране труда.

Система обеспечит безопасность на рабочих местах, снизит влияние вредных выбросов, оптимизирует производственные процессы и этапы их реализации. Но главная задача СУОТ — минимизация несчастных случаев и безопасность работников.

Подобного регламента невозможно добиться без проведения аудита. В период мероприятия специалисты «Безопасности объектов» тщательно изучают, как работает компания, в каком состоянии находятся внешние и внутренние системы безопасности, оповещения, охраны, пожаротушения.

В этот период наши сотрудники узнают следующее:

Соответствует ли существующая СУОТ требованиям ISO 45 001:2018 или хотя бы РБ СТБ 18 001−2009;

Насколько грамотно организована СУОТ до модернизации;

Можно ли оптимизировать процессы, как именно это сделать.

Сотрудники нашего предприятия знают как технические, так и юридические тонкости организации продуктивной СУОТ.

Классификация аудитов

Наверняка вы знаете, что проверки могут быть как внешними, так и внутренними. При этом внутренними занимается «первая сторона», а внешними — «вторая и третья» стороны соответственно. Также возможны и комбинированные варианты. Разберём более подробно:

Первая сторона — непосредственно ваша организация, нуждающаяся в проверке. Подходит для небольших компаний с минимумом филиалов, чтобы решать проблемы собственноручно, не привлекая постороннюю помощь.

— непосредственно ваша организация, нуждающаяся в проверке. Подходит для небольших компаний с минимумом филиалов, чтобы решать проблемы собственноручно, не привлекая постороннюю помощь. Вторая сторона — организация-подрядчик, напрямую заинтересованная в продуктивной деятельности первой стороны.

— организация-подрядчик, напрямую заинтересованная в продуктивной деятельности первой стороны. Третья сторона — независимая компания. Она никак не заинтересована в работе компании, хоть и предоставляет услуги по охране труда. Однако такие органы критически важны, если вам необходимо получить официальную сертификацию.

Prosafety.by проводит аудит по охране труда, оптимизирует работу, уведомляет руководителей о грубых нарушениях на производстве, позволяет иначе взглянуть на ситуацию. Благодаря нашей деятельности ваши работники смогут работать в комфортных условиях, без оглядки на потенциально аварийное состояние объектов.

Компания «Безопасность объектов» относится именно к третьей стороне. Мы совершенно беспристрастны, отстранены от вашей деятельности, независимы и скрупулёзные. Задача нашей организации — профессиональная поддержка и тщательное следование нормативам РБ.

ООО «Безопасность объектов»

УНП 192 626 244