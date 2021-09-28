Минздрав Беларуси предлагает обсудить проект постановления об изменении перечня лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что туда будут включены новые лекарства и исключены препараты, госрегистрация которых истекла.

Кроме того, в перечень предлагают включить ряд лекарств, которые сейчас отпускают только по рецепту врача. В обосновании к документу поясняется, что перечень дополнен лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

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Эти препараты наиболее часто применяют пожилые пациенты и люди, имеющие хронические заболевания. Они относятся к группе риска к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносят данное заболевание.

На период распространения инфекции COVID-19 по проекту предлагается ввести возможность покупать их без рецепта врача, но за полную стоимость. Цель новшества — исключить посещение поликлиники только для выписывания рецептов на эти лекарства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом портале Беларуси с 28 сентября по 8 октября 2021 года.