Белорусам предложили откладывать до 10% с зарплаты на будущую пенсию. Подписан указ

С 1 октября 2022 года работающим белорусам предложили уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% заработка (в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет ФСЗН в размере 1% заработной платы).

Указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» Александр Лукашенко подписал в понедельник, 27 сентября, сообщает БЕЛТА.

Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (но не более чем 3%) на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного 28%-го взноса в бюджет ФСЗН.

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Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остаётся не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.

Указом установлено, что страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на счетах в банках. Они будут вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке.

Отчисления в гарантийные фонды по накопительному пенсионному страхованию определены в размере 0,5% от суммы страховых взносов и ежемесячно перечисляются страховщиком в республиканский бюджет.