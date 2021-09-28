Нотариусы проведут акцию «Для тех, кто молод сердцем и душой»

1 октября нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан пенсионного возраста по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.



В течение рабочего дня граждане пенсионного возраста могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить бесплатную консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе касающимся оформления наследственных прав, составления завещаний, оформления доверенностей и договоров дарения.

Обращаем внимание, что обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу можно в том числе по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи.

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Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса». По телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, указанным на сайте, можно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день проведения акции.