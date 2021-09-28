Интересные материалы, которые читатели газеты «Кур'ер» могли пропустить в последнем печатном номере

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«Уролог развеял мифы о потенции»;

«95-летняя юбилярша рассказала о секретах долголетия»;

«Пенсионерка в самоизоляции стала рисовать».

Если печатный номер в выходные не попал в поле вашего зрения, то у вас ещё есть шанс его приобрести в киосках «Белсоюзпечати» — будем благодарны за любую обратную связь.

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В ТЕМУ: Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 23 сентября. Обзор