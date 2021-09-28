7 вопросов непоседливому случчанину в День туризма

Случчанин Юрий Дайлидов давно имеет репутацию сторонника активного отдыха. Этим летом он решил проехать по российским городам и весям. Стартанул из Москвы и за 8 дней успел посетить Покров, Владимир, Суздаль, Ковров, Нижний Новгород. И всё это на велосипеде (с экстренными подъездами на общественном транспорте).

«Кур'ер», поздравляя с Международным днём туризма всех любителей путешествий, попросил Юрия Дайлидова ответить на несколько вопросов.

1. Почему решил на вело поехать? Тебе же за 60… На авиа в Турцию денег пожалел?

— Велопоходами увлекаюсь давно. Дело не в деньгах. Мог бы и в Турцию слетать. Но отдых на пляже — это не моё. Пробовал — долго не выдерживаю: в таких мне скучно, и я устаю. А вот вело… Это помогает, кстати, не чувствовать, что у тебя за плечами уже 60.

2. Почему один отправился в затяжное путешествие? Страха не было? Covid не пугал?

— А это позволяет один на один оставаться с дорогой, которая, в свою очередь, помогает появиться свежим мыслям. Дорога манит и никакого страха не замечаешь. Да и путешествуешь ты не на Марсе — вокруг люди. Covid, всё-таки, стремление интересно жить не может остановить. Это такая же лотерея, как, к примеру, находясь дома, можешь безобидно с лавки упасть и не почувствовать, а можешь и травму получить.

3. Почему именно этот маршрут?

— Посмотрел по ТВ передачу про Нижний Новгород — загорелся увидеть Волгу, Оку. До этого проложил маршрут до Москвы, а почему бы не познакомиться с жизнью тех, кто за столицей России? Аппетит, как известно, приходит во время еды: поначалу были поездки по своему региону, потом — по областным городам, позже вышел за пределы Беларуси. С логистикой сейчас проблем немного: через онлайн можно заказывать и необходимые для подъездов билеты, и бронировать те же хостелы. Языковых проблем нет. В Нижнем Новгороде, подъезжая в электричке, был впечатлен к тому же, что остановки объявляют и на хорошем английском.

4. Вело специально подбирал? Какой километраж на нем преодолел?

— Нет, у меня спортивно-дорожный велосипед, который друг из Германии привёз. Думаю, он лучше горника для этих целей — легче и не такой жёсткий, с ним и в поезд удобно «паковаться». Именно на вело протяженность маршрута за эти дни составила 400 км.

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5. В дороге не голодал? Вес потерял?

— Вес не потерял (улыбаясь — прим. Ред.). Едешь и тратишь энергию, конечно. Но ведь и перекусываешь практически постоянно — никуда спешить не надо и ничего не мешает это делать. Да и по дороге закусочных полно — российский рынок в действии. В городах и вовсе конкуренция между точками общепита в твою пользу: во Владимире сам хозяин трактира выбегал на улицу и приглашал навестить его заведение.

6. Что больше всего запомнилось? Какие сувениры пополнили коллекцию прежних поездок?

— Лишний раз убедился, что для того, чтобы надолго зарядиться положительными эмоциями, нужно в первую очередь взять верх над своими сомнениями. Нужно, что называется, сломать себя, победить человеческую лень. Большое впечатление произвел Мемориальный комплекс гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его лётного наставника — в памяти ведь в свое время отложились те трагические новости советской истории. А из сувениров обычно привожу только магнитики. Сейчас же в Нижнем Новгороде в шикарном букинистическом магазине (таких раньше не встречал) приобрел еще и несколько книг.

7. Что посоветуешь молодым и ровесникам, которые привыкли ко «всё включено» или не могут расстаться с огородами своими?

— Всегда стараюсь помнить, что жизнь — это обмен энергией и чем больше её отдаёшь, тем больше приобретаешь. Советы давать не люблю. Просто, наверное, попробуйте такие путешествия и наверняка вы почувствуете, как легко можно справляться со стрессами, как ты возвращаешься потом домой по-настоящему отдохнувшим, по-новому смотришь и на свои увлечения и огороды. Это того стоит, поверьте.