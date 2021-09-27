Слуцкий предприниматель за зарплату «в конверте» доплатил в бюджет почти 850 рублей

Выявление и пресечение нарушений, которые связаны с выплатой заработных плат «в конвертах», уже не первый год являются одним из приоритетных направлений, которое отрабатывают налоговые органы.

Так, инспекцией МНС по Слуцкому району установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял ремонт и реставрацию мягкой мебели. По сведениям, имеющимся в налоговом органе, наёмных работников у индивидуального предпринимателя не было, и подоходный налог с заработной платы он не уплачивал.

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Однако результаты камерального анализа показали, что выполнить такой объём работ без привлечения наёмных лиц невозможно. Поэтому инспекция, исходя из минимальной заработной платы, произвела расчёт подоходного налога с заработной платы наёмных работников, который был предъявлен индивидуальному предпринимателю, в сумме 848,48 рубля. Предприниматель уплатил подоходный налог с наёмных лиц в полном объёме.

Всего за первое полугодие текущего года налоговыми инспекциями Беларуси в рамках камерального контроля в адрес организаций направлено 16,5 тысячи уведомлений и сообщений, по результатам которых добровольно уплачено порядка 5 млн рублей подоходного налога.

СПРАВКА: Камеральный контроль — контроль, осуществляемый налоговыми органами на основе изучения и анализа представленной налогоплательщиком налоговой отчётности, сведений уполномоченных государственных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.