Вниманию потребителей и пользователей газа

Обучающая организация СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

После прохождения данного обучения вы получите свидетельство и журнал на право бессрочной и самостоятельной проверки дымовых и вентиляционных каналов в своих домах, без ежегодного вызова специализированных организаций

(пп.43 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 № 1539 в редакции постановления от 29.03.2019 № 213).

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Стоимость обучения составляет 25 руб. (оплата на месте, без комиссии), при себе иметь паспорт.

Следующее обучение состоится 29 сентября 2021 года в 17.00 по адресу: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3 (Слуцкий ООС ДОСААФ).

Предварительная запись по тел. (8029) 530 13 93 в рабочие дни с 08.30 до 17.00, информацию по всем интересующим вопросам можно получить по тел. (8029) 610 58 38.

ООО «СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» УНП291 369 269