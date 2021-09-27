Почему православные празднуют Воздвижение Креста Господня, и что говорят в народе

Праздник Воздвижения Креста Господня (27 сентября) у православных посвящён чудесному обретению креста, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос. Воздвижение напоминает о том, что он победил суетность и порочность мира любовью и смирением. Поэтому самое важное, что верующие должны сделать на праздник Воздвижения, — это исповедоваться и причаститься.

В старину в народе этот день называли по-своему — «сдвижение», «вздвижение» — и толковали так: осень двигалась к зиме, «кафтан с шубой сдвинулся», а урожай должен быть «сдвинут» в амбар.

В это время происходило определённое оживление в природе. «На Воздвижение медведь в берлогу, змея в нору, птицы на юг», — подмечали наши предки. Существовало поверье, что в этот день змеи движутся к местам зимовок. Хозяева закрывали плотно все двери, калитки и даже ворота, чтобы «нечисть» не заползла в дом и сараи. В народе подмечали, что именно в это время пресмыкающиеся пропадают. Хотя есть и другое объяснение этого явления. Это связано с погодными условиями: наступают первые заморозки — «утренники». А так как рептилии не переносят минусовые температуры, то они на зиму ищут укрытия. Существует и поверье, что после Воздвижения змеи уже не кусаются, а если такая найдётся, то она будет ползать по снегу, пока не замёрзнет. На самом деле у рептилий в холодок нет сил кого-то «жалить», им бы спрятаться быстрее.

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На Воздвижение категорически запрещалось ходить в лес, так как там человека мог «леший попутать». Рассказы о том, как «леший попутал», знает, наверное, каждый, и в «мировой паутине» предостаточно всяких баек.

В Воздвиженские дни начинали заготавливать белокочанную капусту впрок, поэтому праздник ещё нарекли «капустница». Молодые девушки вечерами ходили в гости помогать рубить капусту, где монотонную работу перемежали шутками, озорными частушками, розыгрышами. Эти весёлые посиделки прозвали «капустниками». Возможно, в старину кто-то из провинциальных актёров мог видеть подобные народные импровизации и использовал их замыслы в среде городских лицедеев. Так появились театральные «капустники», которые стали показывать публике.

На праздник старались не совершать больших дел, чтобы не нарушать природную гармонию в преддверии её зимнего отдыха. Считается, что в эти дни осень передаёт свои права стылому сезону.

Последние птичьи стаи отлетают — загадайте желание на будущую весну.