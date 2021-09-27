Нотариусы проведут приёмы в деревнях Слуцкого района. Где и когда

В 4-м квартале 2021 года (октябрь, ноябрь, декабрь) нотариусы Слуцкой нотариальной конторы продолжат выезжать в агрогородки и деревни. Все приёмы будут проходить с 10 до 12 часов.
- 06.10.2021 — аг. Козловичи, ул. Центральная, д. 18А, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.
- 07.10.2021 — аг. Греск, ул. Школьная, д. 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.
- 13.10.2021 — д. Новые Рачковичи, ул. Центральная, д. 14, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.
- 14.10.2021 — аг. Октябрь, ул. Советская, д. 32, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.
- 22.10.2021 — аг. Весея, ул. Новая, д. 2, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.
- 28.10.2021 — д. Беличи, ул. Центральная, д. 54, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.
- 29.10.2021 — аг. Подлесье, ул. Молодёжная, д.3А, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.
- 03.11.2021 — д. Селище, ул. Колхозная, д.1А, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.
- 04.11.2021 — аг. Летковщина, ул. Центральная, д. 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.
- 10.11.2021 — д. Гольчичи, ул. Центральная, д.4А, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.
- 17.11.2021 — аг. Гацук, ул. Административная, д. 1, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.
- 18.11.2021 — аг. Заполье, ул. Десятины, сельсовет, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.
- 26.11.2021 — д. Сороги, ул. Школьная, д. 46, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.
- 01.12.2021 — д. Серяги, ул. Молодёжная, д.1А, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.
- 08.12.2021 — аг. Танежицы, ул. Школьная, д. 1, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.
- 09.12.2021 — аг. Исерно, ул. Первомайская, д. 68, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.
- 10.12.2021 — аг. Лядно, ул. М. Горького, д. 39, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.
- 14.12.2021 — аг. Лучники, ул. Цикова, д.5А, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.
- 16.12.2021 — д. Кирово, ул. Надречная, д.2А, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.
- 23.12.2021 — д. Покрашево, ул. Губина, д. 43, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.