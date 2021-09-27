Молодожёны-2021. День рождения семьи – 24 и 25 сентября

Фотографии и истории знакомства пяти слуцких пар.

Дмитрий и Екатерина Слука

Молодожёны познакомились благодаря родственникам, которые первыми поняли, что Дмитрий и Екатерина подходят друг другу. И оказались правы.

Спустя несколько месяцев отношений Дмитрий сделал предложение руки и сердца. «Я была немного удивлена, но сразу ответила: «Да», — говорит Екатерина.

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Андрей и Юлия Филипко

Знакомство этой пары произошло благодаря случаю. У Андрея сломалась машина, и он попросил друга дотянуть её до ближайшей мастерской. Друг приехал, но не один, а со своей знакомой. Ею оказалась Юлия.

Предложение Андрей сделал 14 февраля: подарил кольцо, цветы и сказал: «Выходи за меня!». «Я не ожидала, для меня это был шок, я сразу же расплакалась. Но над ответом не думала ни секунды. Сразу сказала: «Да», — рассказывает Юлия.

Дмитрий и Ольга Кот

Молодожёны познакомились три года назад в кафе «Вояж», где отдыхали в компании общих друзей.

Предложение Дмитрий сделал в канун Нового года. «Я пришла с работы, ничего такого не подозревала. За ужином Дима сделал мне предложение», — рассказывает Ольга.

«Медовый месяц мы отложим до следующего года. Хотим съездить туда, где тепло, возможно, в Египет», — делятся планами супруги.

Максим и Алина Мазуркевич

Молодые люди познакомились три года назад в интернете. В то время молодой человек служил в армии и написал в соцсети понравившейся девушке. После долгой переписки Алина приехала к Максиму в воинскую часть, где они впервые встретились.

Сделать предложение романтичным Максиму помогли друзья. Во время вечерней прогулки будущих молодожёнов вдруг осветили фары машин, выстроенных кругом. Максим подарил Алине букет роз и кольцо. И тут же небо озарил фейерверк. Естественно, Алина ответила: «Да!».

Павел и Ольга Янушкевич

Молодожёны познакомились в соцсети 2,5 года назад. После непродолжительной переписки будущие супруги встретились.

Предложение Павел сделал накануне 8 Марта. Причём Ольга даже ничего не подозревала. «Я съездил в город якобы по своим делам, купил цветы и кольцо и приехал к своей девушке», — рассказывает Павел. «Он опустился на колено, а я говорю: „Что случилось? Вставай!“. И тут Павел протягивает мне кольцо», — вспоминает Ольга.

Медовый месяц супруги перенесли на полгода. Они планируют слетать в Турцию или Египет.