Закрытая дверь не помеха для добрых дел

Неравнодушного читателя, который подключился к акции «Кур'ера» по сбору крышечек, не останавливает ни погода, ни выходные.

Вечером в субботу, 25 сентября, сотрудники редакции у входа в редакционное помещение нашли подарок — неизвестный прямо у закрытой двери оставил полный пакет крышечек.

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К сожалению, записки с именем благотворителя там не было. Редакция благодарна и неизвестному, и всем, кто находит время и желание внести свой вклад в доброе дело.

Список всех благотворителей и более подробная информация — здесь.

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