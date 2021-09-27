В Слуцке на улице Тройчанской увидела грибы, которыми лечат алкоголизм. Называются они навозники белые, или копринусы. Этот гриб считается условно съедобным, но в некоторых национальных кухнях — даже признанным деликатесом. Рецепты приготовления снадобья для лечения алкоголизма известны издревле.

Навозник можно собирать только молодым, на протяжении примерно двух суток. После этого срока в нём активируется программа аутолиза — гриб уничтожает сам себя. При достижении зрелости гриб выделяет специальный фермент, который сжигает клетки. Даже внешне это выглядит как плавление — шляпка начинает скукоживаться, а по краям появляются чёрные капли, внешне похожие на смолу или чернила. В это время гриб уже нельзя использовать в кулинарии или медицине. Срезанные грибы нельзя долго хранить — в них программа самоуничтожения запускается уже через несколько часов. Помещение в холодильник тоже не замедляет этого процесса.

Есть много сведений о том, как грибом навозником (копринусом) лечат алкоголизм. Ещё наши предки применяли его в борьбе с пристрастием к спиртным напиткам. Технологии лечения, составленные пару веков назад, используются и сегодня. В аптеках даже продаются пищевые добавки на основе этого гриба. Чтобы выработалось стойкое неприятие алкоголя, специальным образом приготовленную смесь нужно пить в течение нескольких месяцев до или после каждого приёма пищи.

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