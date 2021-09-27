В Солигорскую больницу поступят два новых томографа

Солигорская ЦРБ, которая является межрайонным медицинским центром, получит два компьютерных томографа. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Кисель, главный врач больницы.



«Первый томограф, предположительно, поступит до конца этого года. Его покупку оплатит Международный банк развития Республики Беларусь, — сказал главврач Солигорской ЦРБ. — Второй томограф ожидаем в первом квартале 2022 года. Его покупку профинансирует Министерство здравоохранения Беларуси».

По словам руководителя, сегодня имеющиеся компьютерные томографы работают с большой перегрузкой.