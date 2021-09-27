Дата, которая обычно активизирует внимание общества к пенсионерам — 1 октября — Международный день пожилых людей, отмечается на этой неделе. Есть праздник и у социальных педагогов. Какие памятные даты и праздники отмечают на этой неделе, расскажет наш календарь дат.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Этот праздник символизирует поднятие Креста из земли после того, как он был там обнаружен.

28 сентября 2004 года зарегистрировано государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Слуцкого района».

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28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства. Ежегодно отмечается начиная с 2007 года. По данным альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире 55 тысяч человек умирают от бешенства — или в среднем один человек каждые 10 минут. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход.

29 сентября — Международный день кофе. Вокруг даты празднования Дня кофе постоянно ведутся споры, но основными вариантами можно назвать 17 апреля и 29 сентября. Приготовленный кофе имеет три составляющих: тело, вкус и аромат. Тело или насыщенность напитка зависит от свойств кофейных зёрен, степени обжарки и помола, а также способа приготовления. Наиболее насыщенными являются сорта кофейных зёрен, произрастающие в странах Южной Африки, тёмной обжарки и среднего или мелкого помола.

30 сентября — Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года. Цель этой даты — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят гигантский лов рыбы, загрязнение водоёмов и глобальное потепление. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны.

1 октября — Международный день пожилых людей. Праздник был учреждён по инициативе ООН 14 декабря 1990 года. Дата создана с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется её попросить.

2 октября — Международный день социального педагога. Праздник молодой, отмечается с 2009 года. Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание и учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

3 октября — Всемирный день трезвости. Во многих странах мира употребление алкоголя приблизилось или перешагнуло опасную черту, ведущую к вымиранию нации. Всемирный день трезвости, празднуемый 3 октября, является своеобразным памятником Джону Финчу, человеку, посвятившему всю свою сознательную жизнь борьбе с пьянством. Финч — общественный деятель, активист трезвеннического движения, развернувшегося в США в конце 19 века.