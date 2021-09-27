Безработные случчане смогут бесплатно получить новую профессию. Сейчас управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения в сентябре-октябре 2021 года по следующим профессиям:

Продавец (срок обучения — 2 месяца)

Повар (срок обучения — 3 месяца)

Обучение в УО «Слуцкий государственный колледж»

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Водитель погрузчика — (срок обучения — 1,7 месяца)

Электрогазосварщик — (срок обучения — 5 месяцев)

Обучение в Минске



Плотник-бетонщик — (срок обучения — 3 месяца)

Обучение в Солигорске

Формируются также группы для обучения по профессиям: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по КИПиА; официант, буфетчик; швея и др.

Обучение и проживание за счёт средств управления по труду, занятости и социальной защите, выплачивается стипендия.

Справки по телефону: (8 017 95) 2 54 35