«Весной и осенью здесь грязища по колено». О чём рассказали «Кур`еру» жители деревни Чижовка

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у сельчан во время поездки в деревню Чижовка Слуцкого района.

Николай

Мне 83 года. Раньше я работал в колхозе механиком. Когда начинал там работать, было 12 машин. А когда уходил — уже 72. Путёвки колхоз всегда давал, чтобы работники отдыхали. Денег в колхозе было очень много. В 2020 году пошёл на пенсию, она у меня большая. Я честно её заработал.

Что касается Чижовки, то она уже пустует. Клуб у нас был. Его хотели снести, так я не дал. Хотел, чтобы туда магазин перенесли. Потому что здание, где он сейчас находится, — сарай какой-то. Такая же ситуация была и с баней. Её тоже снести хотели, я и её отстоял. Очень жаль, что здания погибают.

Реклама

Галина

Я родилась в Чижовке, а живу в Москве. Когда погиб папа, мне было 4 месяца. Нас, детей, было трое. Маме было сложно поднимать. Поэтому меня отправили жить в Узденский интернат. Потом я училась в Солигорске в строительном училище. Попала по распределению в Москву, так там и осталась. Вышла замуж, родила троих детей. А сейчас у меня восемь внуков. В Чижовку приезжаю на всё лето к моей 83-летней маме. Я на пенсии, поэтому времени свободного много. Скучно в деревне, конечно, но куда деваться. Надо ведь маме помогать.

Татьяна



У нас зимой людям приходится самим всё расчищать, потому что даже просто до работы не добраться. Люди по сугробам ходят, и машины в снегу застревают. Колхоз расчищает дорогу только для своей техники.

Весной и осенью здесь грязища по колено. Особенно когда уборочная, вокруг сплошное месиво. Хотя по проекту, как люди говорят, на улицах должен лежать асфальт.

В деревне ничего не убирается, всё заросшее, необкошенное. В единственный водоём носят мусор. Я считаю, что местная власть внимания нашей деревне не уделяет.