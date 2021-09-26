Как в одной из школ Солигорска необычный педагог готовит ребят к армии

В начавшемся учебном году во всех школах с наполнением 50 и более учащихся в учебный процесс вводится курс военно-патриотического воспитания. Дети и взрослые по-разному воспринимают новшество. «Кур'ер» узнал, как это дело поставлено в солигорской школе.

В управлении по образованию Солигорского райисполкома «Кур'еру» рассказали, что работа в этом направлении пока ещё на этапе становления: подбираются кадры, готовятся программы и материальная база.

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А вот в средней школе № 2 Солигорска этот этап пройден давно. Здесь уже несколько лет действует центр патриотической и военной подготовки, наработаны методики, которые могут служить наглядным и программным пособием. Сам центр признан лучшим в Минской области.

О школе и военруке

В СШ № 2 учатся 911 учащихся. При школе имеется стадион с резиновым покрытием, установ­лены спортивные снаряды для серьёзных занятий спортом и развития спортивной культуры. Пока такая школа единственная в районе.

Здесь чтут память Артура Зезюлина, бывшего ученика школы, погибшего в Афга­нистане и похоро­ненного на Чиже­вичском кладбище.

Алла Макаревич, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования № 2, познакомила коррес­пондента «Кур'ера» с корифеем военно-патриотического воспитания Александром Михнюком. «Александр Николаевич в нашей школе отвечает за военно-патриотическое воспитание учащихся, — говорит Алла Макаревич. — Он уже много лет работает в этом направлении во взаимодействии с Военной академией Беларуси, Академией МВД и кафедрой спецподготовки университета физической культуры, успешно готовит мальчиков к службе в Вооружённых силах.

В этом году мама одного солдата после посещения сына на службе благодарила Александра Николаевича за отличную выучку сына и подготовку его к армии.

Недавно к нам приезжал подполковник Бабаханян Артур Ашотович, заместитель командира по идеологической работе 49-й радиотехнической бригады. Он высоко оценил наш центр допризывной подготовки".

Как проходит военно-патриотическое воспитание

«Кур'ер» побывал на одном из занятий. Класс, в котором шёл урок, не дотягивает до звания музея только по количеству экспонатов. Но среди тех, что имеются, есть такие, что не в каждом музее найдутся.

Все предметы военного назначения. Учебный процесс по военно-патриотичес­кому воспитанию в этот день включал в себя тренировку по разборке и сборке автомата, а также надевание противогаза на скорость. «Это наши Лёлик и Болик, — сказал Александр Михнюк, указывая на двух маль­чиков в противогазах. — После трёх лет занятий они стали мастерами по химзащите. Зовут их Владимир Ерашов и Владимир Януш.

В этом году при СШ № 2 работал круглосуточный оздоро­вительный лагерь оборонно-спортивного направления, в котором девять дней проживали 20 подростков 14−17 лет. По отзывам, им очень понравилась жизнь в условиях, прибли­женных к армейским".

Алла Макаревич добавила, что Александр Михнюк, кроме прочего, ещё и основатель школы выживания, много ходит с детьми в походы, учит их основам выживания в экстремальных условиях и ситуациях. «Это очень нравится нашим детям», — отметила замдиректора по воспитательной работе.