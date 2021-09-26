Происшествия на выходных: гибель подростка в Солигорске

В Солигорске 22 сентября пропал 16-летний Александр Роговский. В 20.30 он ушёл из дома и не вернулся. В субботу, 25 сентября, в ходе поисковых мероприятий в лесопарковой зоне на окраине города нашли тело юноши. При нём была предсмертная записка. МЛЫН.BY

На МКАД в ДТП погибли люди

В Могилёве на пожаре погиб человек

В воскресенье около 14.30 на Минской кольцевой автодороге столкнулись седельный тягач «Ман», автомобили «Мерседес», «Хонда» и «Ситроен». «Ситроен» загорелся. Его водитель и трое пассажиров погибли на месте.

В субботу утром в Могилёве горел жилой дом. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1963 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются. МЧС

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Пьяный дальнобойщик по «встречке» ехал в Минск. Его задержали

В субботу сотрудники ГАИ Минска на проспекте Дзержинского увидели, как в город по встречной полосе въезжает фура марки «Даф». Инспекторы погнались за нарушителем и через несколько минут остановили его. За рулём был пьяный водитель. Он сказал, что вернулся из рейса и выпил 300 граммов коньяка. Зачем сел за руль, пояснить не смог. Интерфакс-Запад