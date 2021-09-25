Котиков будут убивать… Что тут в Слуцке (25 сентября)

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Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • О пристальном внимании людей к ценам на дрова
  • О ситуации со справкой от школы на бесплатный проезд в автобусах
  • Про историю автобусной остановки, где поселилось много котиков