В субботу, 25 сентября, в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против ФК «Минск». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1 Матч прошёл на стадионе ФК «Минск».

В первом тайме забитых голов не было. Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Во втором тайме счёт в матче открыл полузащитник случчан Алексей Бутаревич на 56-ой минуте встречи, игрок «Cлуцка» замкнул передачу с углового от партнёра. Минчане же сравняли счёт на 73-ей минуте матча, отличился полузащитник хозяев Ярослав Яроцкий ударом головой после передачи на ближнюю штангу. Игроки ФК «Слуцк» упустили победу на последней добавленной минуте к матчу, пропустив мяч от нападающего «Минска» Егора Богомольского. Егор поразил ворота случчан дальним выстрелом из-за пределов штрафной площади.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» проиграл «Минску» — 1:2.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает находится на 13-ой строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома, наш клуб сыграет со столичным «Энергетиком-БГУ». Следите за анонсом!