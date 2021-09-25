«Начала рисовать в самоизоляции, да так и не могу остановиться». Наивная живопись пенсионерки из деревни под Слуцком

Валентина Горбунович сейчас на пенсии, живёт в деревне Вынищи. Когда началась пандемия, женщина решила оставаться в самоизоляции. Чтобы занять себя, стала рисовать. И сейчас это увлечение она называет любимым и не собирается прекращать. Валентина рассказала «Кур'еру», где берёт сюжеты, сколько у неё картин, и показала свои работы.

Интернациональная жизнь

Валентина Горбунович кровно связана с республиками бывшего СССР: Россией, Украиной, Беларусью. Она родилась 61 год назад в Тамбове. Потом перебралась в Крым — работала садоводом-овощеводом в Джанкое. Там вышла замуж за парня из Любанского района Минской области. Молодая семья переехала на родину мужа.

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«Жизнь пошла по обычному сценарию, — гово­рит Валентина Горбунович. — Трое детей: два сына и дочь. Работа, домашнее хозяйство. Всё как у всех. Появились шесть внуков, и уже пять правнуков».

Обстоятельства сложились так, что Валентина недавно переехала в Слуцкий район, в деревню Вынищи. Теперь благоустраивает новый дом. Выращивает овощи, ухаживает за садом. Помогает воспитывать внуков. Они часто приезжают гостить к бабушке.

Коронавирус подтолкнул к художеству

В 2020 году началась пандемия. Дочь Валентины, чтобы мама не скучала, привезла ей краски и холсты. Сказала, чтобы та сидела дома, не нервничала, а чтобы было чем заняться — рисовала.

Карандаш и кисти Валентина последний раз брала в руки в школе. Ей доверяли рисовать праздничные выпуски стенгазеты: ко Дню учителя, к Новому году, к 8 Марта, к 1 Мая. Валентине нравилось писать красивые заголовки, рисовать сюжеты и цветы. Но с окончанием школы её художественная практика закончилась. Наверное, если бы не самоизоляция, Валентина так и не занялась бы рисованием.

Увлеклась так, что не может остановиться

Сюжеты картин Валентина берёт из сельской жизни, а ещё фантазирует, вспоминает море, Крым, где работала в молодости, пытается рисовать портреты близких.

Искусствоведы причислили бы её стиль к наивной живописи. Есть такое направление в искусстве. Эти работы непрофессиональных художников отличаются самобытностью, простотой, но вместе с тем открытым, почти детским восприятием мира. Благодаря яркости они излучают свет и добро. За это время Валентина нарисовала более 30 картин.

Рисует на холсте или просто на картоне

Валентина говорит, что покупка материалов для картин не стала тяжкой ношей для её бюджета.

«Бывает, что рисую на картонках, на фанерках. Материал покупаю в основном сама. Загрунтованные холсты беру в Минске в отделе канцтоваров, а акриловые краски — в магазине строймате­риалов. Денег немного уходит. Рублей 20−30. Ещё соседи мне отдают лишние краски».

Увлечение добавляет эмоций в жизнь

В доме у Валентины Горбунович словно картинная галерея: работы висят на стенах, расставлены на полках. «Картины радуют. Веселее, ярче в доме стало. Недавно я устроила выставку своих работ на празднике деревни Вынищи, — расска­зывает собеседница. — Люди подходили, смотрели. Правда, от дождя подпортились некоторые. Пришлось реставрировать. Кому нравятся мои работы, я их дарю. Порадовала невестку, подружек своих. Почтальонке подарила к праздникам несколько. Рисовать буду и дальше. В окружающем мире сюжетов для картин полно".