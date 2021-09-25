«Слуцкгаз» сообщает: изменяется цена за газ для потребителей с индивидуальным отопительным газовым оборудованием

Филиал ПУ «Слуцкгаз» сообщает, что согласно Решению Слуцкого райисполкома отопительный период 2021/2022 года начинается с 20 сентября 2021 года. В связи с этим изменяется цена за потреблённый природный газ с даты начала отопительного периода.

Как платить

Так как дата начала отопительного периода не совпадает с 1 числом месяца, при оплате потреблённого газа за сентябрь (оплата будет производиться в октябре 2021 года) будут действовать два тарифа для потребителей с индивидуальным отопительным газовым оборудованием.

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В соответствии с «Правилами пользования газом в быту», утверждёнными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1539 от 19.11.2007 г. (с изменениями и дополнениями), заключенным договором на газоснабжение, потребители обязаны оплачивать объем потребленного газа по двум тарифам. Поэтому при проведении оплат в октябре (за сентябрь) в пунктах оплаты необходимо оператору указывать два показания индивидуального прибора учета расхода газа:

на дату начала отопительного периода (20.09.2021 г.);

на последний день расчетного месяца (30.09.2021 г.).

При оплате за газ посредством интернет-банкинга потребитель оба показания обязан внести самостоятельно и оплатить выставленную к оплате сумму.

В соответствии с «Правилами пользования газом в быту», при поступлении от потребителя только одного показания газового счётчика распределение объёма потребления за переходный период будет осуществляться пропорционально дням по среднесуточному потреблению.

Цены на газ (рублей за 1 м3)

Природный газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:

до 3000 м 3 в отопительный период с 1 января по 31 мая влючительно — 0,1366 в отопительный период с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1406 в летний период — 0,4840

от 3000 м 3 до 5500 (включительно) м 3 в отопительный период с 1 января по 31 мая влючительно — 0,1776 в отопительный период с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1828 в летний период — 0,5082

до 5500 (включительно) м свыше 5500 м 3 в отопительный и летний период — 0,5082



При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 м3) — 0,4840.

Центр обслуживания населения

Лля улучшения качества обслуживания и оперативности решения вопросов, связанных с газификацией, заменой оборудования, доставкой газа и оплатой, работает Центр обслуживания населения. Центр располагается по адресу: Слуцк, улица Ленина, 177 («Дом быта», вход со стороны КУП «Универмаг «Слуцк»). Время работы: понедельник-пятница — с 8.00 до 19.00 без обеденного перерыва, суббота — с 9.00 до 15.00.

Контактные телефоны: 2 44 02, 2 44 05, 6 10 47.