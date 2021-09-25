«Домохозяйки стонут, а их мужья матерятся». Как я прогулялся по рынку в Солигорске

Хоть погода и не «шепчет», прогулялся сегодня по рынку в Солигорске. Купил того-сего, приценился и обалдел. Как, впрочем, и другие посетители рынка.

— А что так подорожала «бульбачка»? — услышал я вопрос, который вот-вот готов был слететь с моего языка. — Недавно ж ещё была в половину сегодняшней цены.

— Называется, добавил <пенсии> 40 рублей, — с сарказмом произнёс мужчина пенсионного возраста. — Теперь с этими деньгами с хаты можно и не выходить.

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Действительно, на рынке в Солигорске сегодня только и были слышны возгласы удивления и стоны домохозяек и матерные слова их мужей, которые они посылали куда-то в небо.

Больше всего возмущался народ у лотков с вяленой и копченой рыбой.

— Золотая, наверное? — спросил мужчина у продавца.

— Нет, наша местная, — как бы виновата отвечала та.

Спросил у неё: «Чего ж цена, как на заморскую?»

Девушка пожала плечами. Только и сказала, что рыбу производитель покупает в местном рыбхозе и вялит-коптит по какой-то прекрасной технологии.

Ну, что ж, технологии денег стоят…