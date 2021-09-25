На Стародорожчине, в деревне Верхутино, расположенной рядом с одноимённой железнодорожной станцией, есть собственные долгожители. Одна из них — Александра Михайловна Турец. 25 сентября ей исполняется 95 лет.

Жизнь бабы Шуры (так назы­вают её соседи) была нелёгкой. Родилась она на Могилёвщине в 1926 году. В три года потеряла мать. Когда отец раненый пришёл с гражданской войны, снова женился. Семье выделили землю на хуторе Зыли, потом забрали. Пришлось перебраться в деревню Качурино неподалёку от Могилёва. Отец стал ходить в город на работу, на завод. Александра оставалась с мачехой и сводной сестрой.

Реклама

Дитя войны

Александра Михайловна плачет, когда вспоминает военные годы:

«Война началась, все мужчины ушли воевать. Все знали, что дочь мачехи была замужем за партийным, поэтому немцы много раз поджигали дом, но мы успевали тушить. А каждое утро к нам приходили полицаи. Сердце сжималось от страха, когда они говорили мачехе отдать им дочку, то есть меня.

Вечерами из леса приходили партизаны отдохнуть и переодеться, наша хата была первая на горе. Вот пришли однажды, а мама им говорит: «Идите на печь, поспите, отдохните, а я покараулю!». А сама села у окна и уснула под утро, бедная. Успела крикнуть, что немцы рядом, но было поздно. Была перестрелка, очень страшно".

Баба Шура вспоминает, что в их дом после одной карательной операции принесли много раненых. Им нужно было делать перевязки. Побежали собирать по соседям полотенца, всякие тряпки, чтобы перевязывать. Нашёлся предатель, который рассказал немцам о раненых, стали обстреливать дом.

Осталась навсегда в памяти картина, как в дом выстрелили из пушки, снаряд ударил в стену между окон. Шура потеряла сознание и пришла в себя не скоро… Дом, сарай, баня — всё было разрушено, сгорело, пришлось скитаться потом по чужим сараям…

Александра Михайловна расплакалась…

Про любовь всей жизни

Прошу женщину не вспоминать те события, чтобы не расстраиваться, а рассказать что-нибудь хорошее, например, про любовь всей своей жизни.

«Сначала расскажу, как я сюда попала, — предложила Александра Михайловна. — В 1944 году в Могилёве был набор в фабрично-заводское училище от железной дороги. И я пошла. Нас готовили, как военнообязанных, мы были на полном иждивении, но война закончилась, и в итоге я получила профессию «дежурный по станции». Распределили в Некраши возле Слуцка. Полтора года там, затем в Верхутино перевели. И с 1948 года я живу тут. Если бы не любовь, может, и не задержалась бы здесь надолго.

Любовь была сильная, он был музыкант, мне покоя не давал. Красивый, младше меня на год. Я от него бегала, а он не сдавался. А после свадьбы его забрали в армию. На службе он повре­дил обе ноги, ему сделали операции и комиссовали. И уже тут, дома, его здоровье стало ухудшаться. Без обеих ног остался, 20 лет я его смотрела. Но мы не сдавались. Дом построили, он на свадьбах играл, подрабатывал. В детском лагере устраивался. Как мог, всё делал и по хозяйству, и на 45 сотках земли. Многие нам помогали: и с работы, и колхоз, и соседи. Хороший был мой Владимир, троих детей прижили, только вот умер молодой, в 42 года…".

Из самых близких пришлось Александре Михайловне терять отца, который умер ещё не совсем старым от осколка, попавшего в него во время войны, а ещё старшую дочку, которая в 53 года умерла от рака.

Секреты долголетия

«Мои дети уже на пенсии, — рассказывает бабушка Шура. — Сыну 65 лет, дочке — 67. Ой, хорошие у меня внуки, ой, хорошие и правнуки. Вот все спрашивают про секреты, как я долго прожила, а у меня и нету секретов. Может, что много работала, всё успевала и умела. И косить, и жать, и вязать, и вышивать, и на швейной машинке шить, и не только себе, а ещё людям — бурки и безрукавки. Я всё умею и хочу делать сама.

Я и правда всегда в работе. Работали на станции раньше без выходных по 12 часов. Столько было работы, что мечтала, заболеть бы и отоспаться. А теперь спи сколько хочешь.

Знаете, какой секрет? Жить очень хорошо! А у нас тут ещё и красиво, смотри и любуйся, а места грибные и ягодные, рыбалка на Диком озере или на речке Орессе. Раньше я всё в лес ходила, а теперь уже сын обеспечивает грибами.

А ещё мой секрет, что мне люди хорошие попадаются. Правда, везёт мне на хороших.

И ещё я всю жизнь люблю баню. Залезу на верхний полок и парюсь веником. Всё плохое тогда уходит. И желаю, чтобы и всем, как мне, было жить хорошо!".