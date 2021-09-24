Телефоны поликлиник Слуцка. По просьбам читателей «Кур'ер» публикует памятку

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По просьбам наших читателей, в том числе подписчиков газеты, «Кур'ер» публикует памятку с полезными телефонами поликлиник Слуцка.

Телефонный код Слуцка для иногородних звонков — 801 795.

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Взрослая поликлиника

  • Предварительная запись на приём в день обращения
    Телефон: 7 17 17.
    В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30.
  • На приём к врачу на последующие две недели
    Телефон: 7 17 80.
    В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30.
  • Вызов терапевта на дом
    Телефон: 6 23 25 — в рабочие дни с 7.30 до 15.00.
    Телефон: 7 17 17 — в субботу с 9.00 до 12.00.
  • Приём заявок на выписку рецептов
    Для бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан (инвалиды 1 и 2 группы и лица старше 65 лет).
    Телефон: 7 17 06 — с 9.00 до 12.00.

Кожно-венерологический диспансер

  • Регистратура: 5 20 01 — в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
  • Заведующий: 5 83 29.
  • Старшая мед­сестра: 4 65 33.

Женская консультация

  • Регистратура, запись на приём: 7 15 86.
    В рабочие дни с 7.30 до 20.00.
  • Заведующий: 7 15 82.
  • Старшая акушерка: 7 15 81.

Стоматологическая поликлиника

  • Ортопедическое отделение: 5 37 42, 6 23 27.
  • Платное отделение: 5 37 42, 2 57 56.
  • Регистратура: 6 23 27, 5 67 71.
  • Касса: 2 21 20.

Детская поликлиника

  • Предварительная запись к врачам-специалистам (невролог, хирург, офтальмолог) с 12.00 до 15.00: 2 91 02.
  • Вызов врача (педиатра) на дом в будние дни с 7.30 до 14.00, в субботу с 9.00 до 12.00 по телефонам: 2 91 02, 5 29 23, 4 10 50.
  • Предварительная запись (по телефону и при обращении) на приём к участковому врачу-педиатру по телефонам: 2 91 02, 5 29 23.