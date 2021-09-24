Телефоны поликлиник Слуцка. По просьбам читателей «Кур'ер» публикует памятку

По просьбам наших читателей, в том числе подписчиков газеты, «Кур'ер» публикует памятку с полезными телефонами поликлиник Слуцка.
Телефонный код Слуцка для иногородних звонков — 801 795.
Взрослая поликлиника
- Предварительная запись на приём в день обращения
Телефон: 7 17 17.
В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30.
- На приём к врачу на последующие две недели
Телефон: 7 17 80.
В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30.
- Вызов терапевта на дом
Телефон: 6 23 25 — в рабочие дни с 7.30 до 15.00.
Телефон: 7 17 17 — в субботу с 9.00 до 12.00.
- Приём заявок на выписку рецептов
Для бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан (инвалиды 1 и 2 группы и лица старше 65 лет).
Телефон: 7 17 06 — с 9.00 до 12.00.
Кожно-венерологический диспансер
- Регистратура: 5 20 01 — в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
- Заведующий: 5 83 29.
- Старшая медсестра: 4 65 33.
Женская консультация
- Регистратура, запись на приём: 7 15 86.
В рабочие дни с 7.30 до 20.00.
- Заведующий: 7 15 82.
- Старшая акушерка: 7 15 81.
Стоматологическая поликлиника
- Ортопедическое отделение: 5 37 42, 6 23 27.
- Платное отделение: 5 37 42, 2 57 56.
- Регистратура: 6 23 27, 5 67 71.
- Касса: 2 21 20.
Детская поликлиника
- Предварительная запись к врачам-специалистам (невролог, хирург, офтальмолог) с 12.00 до 15.00: 2 91 02.
- Вызов врача (педиатра) на дом в будние дни с 7.30 до 14.00, в субботу с 9.00 до 12.00 по телефонам: 2 91 02, 5 29 23, 4 10 50.
- Предварительная запись (по телефону и при обращении) на приём к участковому врачу-педиатру по телефонам: 2 91 02, 5 29 23.