Телефоны поликлиник Слуцка. По просьбам читателей «Кур'ер» публикует памятку

По просьбам наших читателей, в том числе подписчиков газеты, «Кур'ер» публикует памятку с полезными телефонами поликлиник Слуцка.

Телефонный код Слуцка для иногородних звонков — 801 795.

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Взрослая поликлиника

Предварительная запись на приём в день обращения

Телефон: 7 17 17.

В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30.

Телефон: 7 17 17. В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30. На приём к врачу на последующие две недели

Телефон: 7 17 80.

В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30.

Телефон: 7 17 80. В рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30. Вызов терапевта на дом

Телефон: 6 23 25 — в рабочие дни с 7.30 до 15.00.

Телефон: 7 17 17 — в субботу с 9.00 до 12.00.

Телефон: 6 23 25 — в рабочие дни с 7.30 до 15.00. Телефон: 7 17 17 — в субботу с 9.00 до 12.00. Приём заявок на выписку рецептов

Для бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан (инвалиды 1 и 2 группы и лица старше 65 лет).

Телефон: 7 17 06 — с 9.00 до 12.00.

Кожно-венерологический диспансер

Регистратура: 5 20 01 — в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Заведующий: 5 83 29.

Старшая мед­сестра: 4 65 33.

Женская консультация

Регистратура, запись на приём: 7 15 86.

В рабочие дни с 7.30 до 20.00.

В рабочие дни с 7.30 до 20.00. Заведующий: 7 15 82.

Старшая акушерка: 7 15 81.

Стоматологическая поликлиника

Ортопедическое отделение: 5 37 42, 6 23 27.

Платное отделение: 5 37 42, 2 57 56.

Регистратура: 6 23 27, 5 67 71.

Касса: 2 21 20.

Детская поликлиника