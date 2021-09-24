На рынке появились мандарины по 7 рублей за килограмм. Много вкусных солений — рулетики из капусты с морковью внутри по 8 рублей за килограмм. Дешевле стала клюква — 5 рублей за литр. За 0,5 кг отборных белых грибов продавцы просят 5 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 14 часов четверга, 23 сентября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Помидоры — 0,8−1 рубль за 1 килограмм
- Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
- Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
- Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5−1 рубля за головку
Фрукты
- Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм
- Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 0,8−1 рубль за 1 килограмм
- Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм
- Груши домашние крупные — 1 рубль за 1 килограмм
- Виноград — 4−6 рублей за 1 килограмм
- Лимоны — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Слива (местная) — 2 рубля (жёлтая, синяя) за 1 килограмм
- Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 8 рублей за 1 килограмм
- Финики — 5 рублей за 1 килограмм
Саженцы
- Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст
- Голубика — 12 рублей
- Клубника разная — от 1 до 3 рублей
- Хризантема — 1,5 рубля 1 куст
- Дерево сумах оленерогий — 10 рублей
- Куст жимолости — 10 рублей
- Куст ежевики — 10 рублей
- Куст голубики — 10 рублей
- Куст боярышника — 10 рублей
- Безвременник — 3 рубля за 1 луковицу с цветком.
Ягоды
- Клюква — 5 рублей за 1 литр
- Шиповник — 5 рублей за 5 литров
- Боярышник — 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.
Разное
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Капуста квашеная — 3 рубля за 1 литр
- Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
- Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
- Фасоль спаржевая — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 1 стакан (200 граммов)
- Заштырин — 2 рубля (вязанка)
- Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм.
Грибы, зелень, приправы
- Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей кучка (на вид около 1 кг)
- Грибы (ведро 10-литровое) боровики, красноголовики — 50 рублей за 10 литров
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Зелень базилик — 1 руль за 1 пучок
- Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
- Корень хрена — 1 рубль за 3 штуки небольшого размера
- Бергамот — 1 рубль за 1 пучок
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.
Для закаток
- Банки трёхлитровые — 15 рублей за 6 штук
- Банки 0,5 литра — 13 рублей за 20 банок
- Крышки закаточные — 5,5 рубля за 50 штук.