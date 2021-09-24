На рынке появились мандарины по 7 рублей за килограмм. Много вкусных солений — рулетики из капусты с морковью внутри по 8 рублей за килограмм. Дешевле стала клюква — 5 рублей за литр. За 0,5 кг отборных белых грибов продавцы просят 5 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 14 часов четверга, 23 сентября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,3 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Помидоры — 0,8−1 рубль за 1 килограмм

Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубля за головку

Фрукты

Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм

Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 0,8−1 рубль за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм

Груши домашние крупные — 1 рубль за 1 килограмм

Виноград — 4−6 рублей за 1 килограмм

Лимоны — 7,5 рубля за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (местная) — 2 рубля (жёлтая, синяя) за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 8 рублей за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Саженцы

Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст

Голубика — 12 рублей

Клубника разная — от 1 до 3 рублей

Хризантема — 1,5 рубля 1 куст

Дерево сумах оленерогий — 10 рублей

Куст жимолости — 10 рублей

Куст ежевики — 10 рублей

Куст голубики — 10 рублей

Куст боярышника — 10 рублей

Безвременник — 3 рубля за 1 луковицу с цветком.

Ягоды

Клюква — 5 рублей за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.

Разное



Редис — 1,5 рубля за 1 пучок

Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра

Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра

Капуста квашеная — 3 рубля за 1 литр

Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм

Мёд — 8 рублей за 0,5 литра

Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток

Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра

Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр

Фасоль спаржевая — 1,5 рубля за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 1 стакан (200 граммов)

Заштырин — 2 рубля (вязанка)

Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов

Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов

Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм.

Грибы, зелень, приправы

Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр

Грибы белые — 5 рублей кучка (на вид около 1 кг)

Грибы (ведро 10-литровое) боровики, красноголовики — 50 рублей за 10 литров

Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок

Зелень базилик — 1 руль за 1 пучок

Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль

Корень хрена — 1 рубль за 3 штуки небольшого размера

Бергамот — 1 рубль за 1 пучок

Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

Для закаток