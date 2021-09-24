Комитет госконтроля выявил нехватку торфа и дров для населения в Минской области

Комитет государственного контроля Минской области сообщил, что на 30 августа в филиалах «Миноблтопливо» торфобрикета и дров было недостаточно, чтобы удовлетворить заявки от населения.

В 17 филиалах было в наличии 462 тонны торфобрикета и 5685 кубометров дров. Этого количества достаточно для удовлетворения 132 (7,6%) и 1160 (32%) поступивших от населения заявок. В Березинском и Пуховичском филиалах ГП «Миноблтопливо» торфобрикет вообще отсутствовал.

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Что касается запаса дров, то на 30 августа в Березинском филиале их хватало для выполнения 51 из 275 заявок, в Дзержинском — 99 из 255, в Пуховичском — 108 из 210, в Молодечненском — 44 из 91, в Червенском — 22 из 208 и так далее.

Предельная норма отпуска населению топливных брикетов по фиксированным розничным ценам на одно домовладение составляет 3,5 тонны, дров — 4,9 кубометра.

Если люди не могут купить дрова и торф в филиале «Миноблтопливо» по фиксированным ценам, они вынуждены обращаться в частные организации, но там топливо продаётся по коммерческим ценам, которые выше.

Напомним, что Слуцкий филиал «Миноблтопливо» продаёт населению колотые дрова и торф, но пока не продаёт долготьё (брёвна) и дрова в колодках.