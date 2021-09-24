В сентябре самое время познакомиться с улицей Сентябрьской. Оказывается, есть такая в Слуцке. Протяжённость её не больше километра.

Вначале она показалась обыденной: частные дома, несколько многоэтажек. Приметный элемент заметил на втором доме — подкова. Как говорится, на счастье. Как всё-таки живучи традиционные приметы. А может, они и правда помогают. Двор оформлен основательно, не у каждого он устлан брусчаткой.

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Удивился размеру гаража — по величине с дачный домик.

Глаз порадовал «английский газон» в саду под фруктовыми деревьями.

На улице Сентябрьской много весёлых красок возле домов и в палисадниках. Мне показалось, что она наполнена умиротворением от уюта, созданного руками людей.

Прохожих во время всей прогулки не встретил, лишь в конце улицы женщина выгуливала собачонку. Наверное, остальные в делах и трудах.

Вот так погулял в сентябре по Сентябрьской улице.