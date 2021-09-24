О мифах про потенцию, признаках и причинах снижения тестостерона

Почему для мужчины так важен уровень тестостерона и как поддерживать его в нормальном состоянии, можно ли повысить активность сперматозоидов?
На эти и другие вопросы ответил уролог-андролог, кандидат медицинских наук Алексей Жернов.
Преждевременное снижение — у каждого третьего
Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который воздействует практически на все органы и функции мужского организма. Самый высокий уровень тестостерона наблюдается после полового созревания и сохраняется до 30 лет. В дальнейшем даже у здорового мужчины уровень снижается на 1−2% в год. То есть критически низкой отметки он достигает в преклонном возрасте.
Однако в настоящее время преждевременное снижение уровня тестостерона наблюдается у каждого третьего мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.
Самыми частыми причинами являются стресс, пониженная физическая подвижность, лишний вес, дефицит магния, цинка, бора и витамина Д, регулярный приём алкоголя, а также некоторых медицинских препаратов.
«Не успел проснуться, а уже устал»
Первые признаки пониженного уровня тестостерона напоминают хроническую усталость. Ощущение «не успел проснуться, а уже устал» может свидетельствовать о низком уровне мужского гормона.
Кроме того, при низком уровне тестостерона ухудшается кратковременная память, могут развиваться депрессии, бессонница, снижается способность быстро принимать решения, появляется лишний вес, от которого трудно избавиться.
Поскольку тестостерон напрямую отвечает за потенцию и созревание сперматозоидов, у мужчины появляется эректильная дисфункция. На первых порах это выглядит как снижение частоты утренних эрекций, дальше — больше: начинают появляться досадные «проколы» в самый ответственный момент. Также может развиться бесплодие.
Когда и кому на обследование
Если у мужчины есть какие-то из описанных выше признаков, возникают регулярные стрессовые ситуации, есть лишний вес, сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца или мужчина принимает статины (препараты, понижающие уровень холестерина в крови), ему стоит сделать анализ уровня тестостерона.
Этот анализ ежегодно рекомендуется сдавать всем мужчинам, кто достиг возраста 30−35 лет.
О потенции и «виагре»
Хорошая новость — в наше время все нарушения потенции поддаются коррекции и остаться без нормальной эрекции современная медицина мужчине не позволит.
Один из способов коррекции эректильной функции — препараты типа «виагра», которые помогают улучшить или вернуть эрекцию при многих видах её нарушений, от физиологических до психологических, когда мужчина боится потерпеть фиаско в самый ответственный момент. Также эти препараты улучшают кровообращение в предстательной железе и входят в схему лечения аденомы простаты.
Но бездумно скупать в аптеке эти препараты не стоит, их должен назначать именно врач, исходя из причины проблем.
Как восстановить уровень тестостерона
Чтобы вернуть или поддерживать в нормальном состоянии уровень мужского гормона, необходимо снизить уровень стресса, регулярно устраивать себе полноценный отдых. В этом помогут СПА- и детокс-программы, восточные практики, баня, моржевание. Мужчинам с избыточной массой тела рекомендуется снизить её до нормальных показателей.
Вообще физические нагрузки рекомендованы всем мужчинам. Именно спорт позволяет сжечь лишние калории и поднять уровень мужского гормона. Если есть дефицит витаминов микро- и макроэлементов, его стоит восполнить. Если все эти методы не работают, врач назначает заместительную гормонотерапию.
Важен не возраст, а образ жизни
На способность стать папой влияют гормоны, кровообращение, питание, отсутствие хронического воспаления в половой системе мужчины и регулярность половой жизни. Слишком частая половая активность не даёт времени для созревания сперматозоидов, слишком редкая — приводит к застою, что снижает подвижность и ухудшает свойства спермы.
Надо отметить, что в отличие от женщин, у которых есть определённый запас яйцеклеток, у мужчин такого ограничения нет — природа дала способность к производству потомства независимо от возраста. Всё зависит только от состояния здоровья мужчины и его образа жизни.
Занимайтесь спортом, не увлекайтесь сауной, не носите слишком тёплого и тесного белья, не переохлаждайтесь, избегайте половых инфекций, сохраняйте ритм и регулярность половой жизни. Готовясь к зачатию, выполните анализ спермы. Если будет обнаружено нарушение, врач подскажет, что нужно сделать.
Топ-3 мифа о мужской потенции
1. Полная потеря потенции — это естественный этап старения организма, и сделать с ним ничего нельзя.
В какой-то степени это так. Но потенция зависит от многих факторов. Если мужчина в преклонном возрасте теряет половое влечение в результате естественного старения организма и не страдает от этого, то это гармоничное развитие событий. Если же либидо мужчины сохранилось, он имеет право на нормальную эрекцию в любом возрасте. Задача врачей — найти причину и избавить мужчину от эректильной дисфункции.
2. Эректильная дисфункция — проблема только мужчин в возрасте, а не молодых.
Это не так. Встречается и у молодых. Этому способствуют хронический стресс, лишний вес, употребление анаболиков и некоторые сосудистые нарушения.
3. Если есть много орехов, сметаны и мёда, то проблем с потенцией не будет.
Если всё это есть и помногу, то можно набрать лишний вес и получить нарушение потенции из-за снижения тестостерона или развития сахарного диабета.
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