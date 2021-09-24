О мифах про потенцию, признаках и причинах снижения тестостерона

Почему для мужчины так важен уровень тестостерона и как поддерживать его в нормальном состоянии, можно ли повысить активность сперматозоидов?

На эти и другие вопросы отве­тил уролог-андролог, кандидат медицинских наук Алексей Жернов.

Преждевременное снижение — у каждого третьего

Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который воздействует практически на все органы и функции мужского организма. Самый высокий уровень тестостерона наблюдается после полового созревания и сохраняется до 30 лет. В дальнейшем даже у здорового мужчины уровень снижается на 1−2% в год. То есть критически низкой отметки он достигает в преклонном возрасте.

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Однако в настоящее время прежде­временное снижение уровня тестостерона наблюдается у каждого третьего мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.

Самыми частыми причинами являются стресс, пониженная физическая подвижность, лишний вес, дефицит магния, цинка, бора и витами­на Д, регулярный приём алкоголя, а так­же некоторых меди­цинских препаратов.

«Не успел проснуться, а уже устал»

Первые признаки пониженного уровня тестостерона напоми­нают хроническую усталость. Ощущение «не успел проснуться, а уже устал» может свидетельствовать о низком уровне мужского гормона.

Кроме того, при низком уровне тестостерона ухудша­ется кратковременная память, могут разви­ваться депрессии, бессонница, снижается способность быстро принимать решения, появляется лишний вес, от которого трудно избавиться.

Поскольку тестостерон напрямую отвечает за потенцию и созревание спермато­зоидов, у мужчины появляется эректильная дисфункция. На первых порах это выглядит как снижение частоты утренних эрекций, дальше — больше: начинают появляться досадные «проколы» в самый ответственный момент. Также может развиться бесплодие.

Когда и кому на обследование

Если у мужчины есть какие-то из описанных выше признаков, возникают регулярные стрессовые ситуации, есть лишний вес, сахарный диабет, гипер­тония, ишемическая болезнь сердца или мужчина принимает статины (препараты, понижаю­щие уровень холестери­на в крови), ему стоит сделать анализ уровня тестостерона.

Этот анализ ежегодно рекомендуется сдавать всем мужчинам, кто достиг возраста 30−35 лет.

О потенции и «виагре»

Хорошая новость — в наше время все нарушения потенции поддаются коррекции и остаться без нормальной эрекции современная медицина мужчине не позволит.

Один из способов коррекции эректильной функции — препараты типа «виагра», которые помогают улучшить или вернуть эрекцию при многих видах её нарушений, от физиологических до психологических, когда мужчина боится потерпеть фиаско в самый ответственный момент. Также эти препараты улучшают кровообращение в предстательной железе и входят в схему лечения аденомы простаты.

Но бездумно скупать в аптеке эти препараты не стоит, их должен назначать именно врач, исходя из причины проблем.

Как восстановить уровень тестостерона

Чтобы вернуть или поддерживать в нормальном состоянии уровень мужского гормона, необходимо снизить уровень стресса, регулярно устраивать себе полноценный отдых. В этом помогут СПА- и детокс-программы, восточные практики, баня, моржевание. Мужчинам с избыточ­ной массой тела рекомендуется снизить её до нормальных показателей.

Вообще физические нагрузки рекомендованы всем мужчинам. Именно спорт позволяет сжечь лишние калории и поднять уровень мужского гормона. Если есть дефицит витаминов микро- и макроэлементов, его стоит восполнить. Если все эти методы не работают, врач на­зна­чает замести­тельную гормонотерапию.

Важен не возраст, а образ жизни

На способность стать папой влияют гормоны, кровообращение, пита­ние, отсутствие хронического воспа­ления в половой системе мужчины и регулярность половой жизни. Слишком частая половая активность не даёт времени для созревания сперма­тозоидов, слишком редкая — приводит к застою, что снижает подвижность и ухуд­шает свойства спермы.

Надо отметить, что в отличие от женщин, у которых есть определённый запас яйцеклеток, у мужчин такого ограничения нет — природа дала способность к производству потомства независимо от возраста. Всё зависит только от состояния здоровья мужчины и его образа жизни.

Занимайтесь спортом, не увлекайтесь сауной, не носите слишком тёплого и тесного белья, не переохлаждайтесь, избегайте половых инфекций, сохраняйте ритм и регулярность половой жизни. Готовясь к зачатию, выполните анализ спермы. Если будет обнаружено нарушение, врач подскажет, что нужно сделать.

Топ-3 мифа о мужской потенции

1. Полная потеря потенции — это естественный этап старения организма, и сделать с ним ничего нельзя.

В какой-то степени это так. Но потенция зависит от многих факторов. Если мужчина в преклонном возрасте теряет половое влечение в результате естественного старения организма и не страдает от этого, то это гармоничное развитие событий. Если же либидо мужчины сохранилось, он имеет право на нормальную эрекцию в любом возрасте. Задача врачей — найти причину и избавить мужчину от эректильной дисфункции.

2. Эректильная дисфункция — проблема только мужчин в возрасте, а не молодых.

Это не так. Встречается и у молодых. Этому способствуют хронический стресс, лишний вес, употребле­ние анаболиков и некоторые сосудистые нарушения.

3. Если есть много орехов, сметаны и мёда, то проб­лем с потенцией не будет.

Если всё это есть и помногу, то можно набрать лишний вес и получить нарушение потенции из-за снижения тестостерона или развития сахарного диабета.

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