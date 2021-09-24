ФК «Слуцк» против ФК «Минск». Прогноз на матч

В субботу, 25 сентября, ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Минска». Игра начнётся в 16.00 на стадионе ФК «Минск».

Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Минск». Минчане располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице — чуть выше случчан. Команда уступила своим соперникам в пяти последних матчах и не одержала ни одной победы во втором круге.

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Матч со «Слуцком» для обеих команд будет «игрой за шесть очков». «Минску», как и «Слуцку», необходимо побеждать, дабы улучшить своё турнирное положение. Напомним, что в первом круге команды разошлись миром со счётом 2:2.

ФК «Слуцк». Случчане в прошлом туре потерпели фиаско, разгромно уступив «Гомелю» со счётом 1:4. С таким же счётом команды сыграли и в первом туре.

ФК «Слуцк» всё так же находится около «зоны переходных матчей», и на пятки наступает мозырская «Славия».

В предстоящем матче «Слуцку» необходимо побеждать, в случае поражения отрыв от находящихся ниже мозырян может сокра­титься до одного балла.

Ожидание от матча. Прогноз на матч — ничья или победа «Слуцка». Ещё один прогноз — обе команды забьют.