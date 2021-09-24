Эхо недели: начало отопительного сезона в Слуцке, сахар нового урожая, трагедия в Перми

На этой неделе в Слуцке была холодная и дождливая погода. Зато включили отопление. Случчане обсуждали, что на полках появился сахар нового урожая, можно ли не выдавать школьные справки и сколько стоят дрова. А в России снова произошла трагедия с массовой стрельбой в учебном заведении.
В городе и районе
- Со вторника, 21 сентября, в Слуцке начали включать отопление.
- Для тех, кто сам отапливает свой дом торфом и дровами, фиксированные цены в «Гортопе» остались на уровне летних. Кстати, госконтроль выявил, что в Минской области в некоторых районах не хватает твёрдого топлива для продажи населению.
- Возле больницы в Слуцке в 1-м переулке Чайковского планируют построить арендный дом. Стройка пока приостановлена.
- В расселённом бараке на улице Вечеркевича остались жить две семьи. Их не устроили арендные квартиры, которые им предоставили взамен старого жилья. Судьба барака уже решена. Отопление там не включат.
- В деревне Селище под Слуцком, где люди жаловались на тяжёлую технику, которая постоянно ездит по улице, решили поставить запрещающие дорожные знаки.
- Солигорское издание «Лидер-Пресс» с 1 октября окончательно уходит из медийного пространства. Оно просуществовало 28 лет.
Школьные справкиВ «Кур'ер» обратился житель Слуцка Максим. Он написал, что его ребёнку не дают в школе справку, что он в ней учится (для бесплатного проезда в автобусе), мотивируя это тем, что он живёт близко от школы. «Кур'ер» разбирался в ситуации. Что мы выяснили, читайте здесь и здесь.
Экономика
Три белорусских предприятия уже приступили к переработке сахарной свёклы нынешнего урожая. Скидельский сахарный комбинат начал производить сахар 11 сентября, Слуцкий сахарорафинадный комбинат — 14 сентября, Городейский сахарный комбинат — 18 сентября, Жабинковский сахарный завод — 23 сентября.
В Слуцк на этой неделе ехали за сахаром из разных областей Беларуси.
Люди
Житель Солигорска Олег Богдашиц выращивает виноград в деревне Серяги под Слуцком. Тратит на это один день в неделю. За семь лет мужчина развёл на своём участке 74 сорта винограда.Ещё один солигорчанин Алексей Алехнович трудится на экскаваторе. Пять дней работает в городе, потом на два дня уезжает в деревню. Там — его дом и жена.
Происшествия
- Возле агрогородка Каваличи в Стародорожском районе 18 сентября около 13.20 погиб 18-летний тракторист. Он ехал на тракторе, открыл дверь кабины и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. Но потерял равновесие и упал на дорогу, попал под колесо трактора. Парень умер на месте.
- В Любанском районе два мальчика 2009 и 2010 годов рождения отравились угарным газом. Дети госпитализированы. Причина происшествия — в доме преждевременно закрыли задвижку дымохода печи.
- В России вооружённый студент напал на Пермский государственный университет. По последним данным, он убил шестерых человек и ранил 43 человека.
Почитать и посмотреть
Деревня Ляды несколько лет назад стала улицей в другой деревне. Посмотрите, как она выглядит сейчас.
Грибной сезон в разгаре. Посмотрите, как на этой неделе выглядел лес, полный опят и других грибов.Александр Бранкевич поговорил с грибниками, которые приезжают из леса на Слуцкий вокзал.
Если у вас есть старый сломанный или просто ненужный зонт, не спешите его выбрасывать. Сначала попробуйте сшить из него модную экосумку (торбу).