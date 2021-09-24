Эхо недели: начало отопительного сезона в Слуцке, сахар нового урожая, трагедия в Перми

На этой неделе в Слуцке была холодная и дождливая погода. Зато включили отопление. Случчане обсуждали, что на полках появился сахар нового урожая, можно ли не выдавать школьные справки и сколько стоят дрова. А в России снова произошла трагедия с массовой стрельбой в учебном заведении.

В городе и районе

Со вторника, 21 сентября, в Слуцке начали включать отопление .

. Для тех, кто сам отапливает свой дом торфом и дровами, фиксированные цены в «Гортопе» остались на уровне летних. Кстати, госконтроль выявил, что в Минской области в некоторых районах не хватает твёрдого топлива для продажи населению.

на уровне летних. Кстати, госконтроль выявил, что в Минской области в некоторых районах твёрдого топлива для продажи населению. Возле больницы в Слуцке в 1-м переулке Чайковского планируют построить арендный дом. Стройка пока приостановлена.

В расселённом бараке на улице Вечеркевича остались жить две семьи . Их не устроили арендные квартиры, которые им предоставили взамен старого жилья. Судьба барака уже решена. Отопление там не включат.

. Их не устроили арендные квартиры, которые им предоставили взамен старого жилья. Судьба барака уже решена. Отопление там не включат. В деревне Селище под Слуцком, где люди жаловались на тяжёлую технику, которая постоянно ездит по улице, решили поставить запрещающие дорожные знаки .

. Солигорское издание «Лидер-Пресс» с 1 октября окончательно уходит из медийного пространства. Оно просуществовало 28 лет.

Школьные справки

Экономика

В «Кур'ер» обратился житель Слуцка Максим. Он написал, что его ребёнку не дают в школе справку, что он в ней учится (для бесплатного проезда в автобусе), мотивируя это тем, что он живёт близко от школы. «Кур'ер» разбирался в ситуации. Что мы выяснили, читайте

Три белорусских предприятия уже приступили к переработке сахарной свёклы нынешнего урожая. Скидельский сахарный комбинат начал производить сахар 11 сентября, Слуцкий сахарорафинадный комбинат — 14 сентября, Городейский сахарный комбинат — 18 сентября, Жабинковский сахарный завод — 23 сентября.

Реклама

В Слуцк на этой неделе ехали за сахаром из разных областей Беларуси.

продолжит регулировать цены на 30 групп социально значимых товаров до 31 декабря 2021 года включительно. Государствона 30 групп социально значимых товаров до 31 декабря 2021 года включительно.

Люди

Житель Солигорска Олег Богдашиц выращивает виноград в деревне Серяги под Слуцком. Тратит на это один день в неделю. За семь лет мужчина развёл на своём участке 74 сорта винограда. Ещё один солигорчанин Алексей Алехнович трудится на экскаваторе. Пять дней работает в городе, потом на два дня уезжает в деревню. Там — его дом и жена.

Происшествия

Возле агрогородка Каваличи в Стародорожском районе 18 сентября около 13.20 погиб 18-летний тракторист . Он ехал на тракторе, открыл дверь кабины и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. Но потерял равновесие и упал на дорогу, попал под колесо трактора. Парень умер на месте.

. Он ехал на тракторе, открыл дверь кабины и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. Но потерял равновесие и упал на дорогу, попал под колесо трактора. Парень умер на месте. В Любанском районе два мальчика 2009 и 2010 годов рождения отравились угарным газом . Дети госпитализированы. Причина происшествия — в доме преждевременно закрыли задвижку дымохода печи.

. Дети госпитализированы. Причина происшествия — в доме преждевременно закрыли задвижку дымохода печи. В России вооружённый студент напал на Пермский государственный университет. По последним данным, он убил шестерых человек и ранил 43 человека.

Почитать и посмотреть

Деревня Ляды несколько лет назад стала улицей в другой деревне. Посмотрите, как она выглядит сейчас.

Грибной сезон в разгаре. Посмотрите, как на этой неделе выглядел лес, полный опят и других грибов. Александр Бранкевич поговорил с грибниками, которые приезжают из леса на Слуцкий вокзал.

Если у вас есть старый сломанный или просто ненужный зонт, не спешите его выбрасывать. Сначала попробуйте сшить из него модную экосумку (торбу).