Что изменится в Беларуси с 1 октября. Обзор

Какие изменения грядут в жизни белорусов, в том числе случчан, с 1 октября 2021 года, смотрите в обзоре «Кур'ера».
Мобильные операторы повышают цены
Мобильные операторы А1 и МТС повышают тарифы на услуги связи с 1 октября. Стоимость в среднем повысится на 4%. Оператор сотовой связи A1 предупредил, что изменения затронут как физических, так и юридических лиц.
Мобильный оператор МТС сообщил, что изменения коснутся стоимости абонентской платы, звонков, мобильного интернета, услуг фиксированного интернета, связи в роуминге, SMS и других. С новыми тарифами можно будет ознакомиться на сайтах компаний, а также позвонив в контактные центры.
Услуги «Белтелекома» станут дороже
В организации сообщили, что стоимость услуг с 1 октября увеличится в пределах 4%. Повышаются тарифы на услуги доступа в интернет, который предоставляется организацией «Белтелеком». Подорожание затронет все тарифные планы, за исключением пакетных предложений «Семейный», «Ясна» и «Бизнес-кейс».
Рекламу снова нужно будет согласовывать
С 8 октября вступает в силу Закон «Об изменении законов по вопросам рекламы». Главное изменение — возврат к процедурам согласования наружной рекламы, рекламы на транспорте с министерствами, администрациями.
Предусмотрено:
- согласование рекламы лекарственных препаратов, методов оказания медпомощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медтехники, биологически активных добавок к пище с Минздравом;
- рекламы об учёбе за пределами Республики Беларусь с Минобразования и МВД;
- размещение (распространение) наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве после согласования её содержания с местным исполнительным и распорядительным органом.
Кассовое оборудование — почти для всех
С 10 октября в Беларуси заработают новые правила приёма платежей. С этой даты субъекты хозяйствования обязаны применять кассовое оборудование при:
- обучении несовершеннолетних;
- торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;
- предоставлении в аренду жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания;
- осуществлении розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребкооперации, расположенных в сельских населённых пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;
- осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;
- выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);
- оказании услуг, связанных с рыболовством.
Без кассовых аппаратов разрешено работать:
- при розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельхозпродукцией, на ярмарках и торговых местах (но если продаются и другие типы продукции, то установка кассового аппарата обязательна);
- при нестационарной торговле (не плодоовощной продукцией), а также в случае, когда человек оказывает услуги вне постоянного места деятельности в сельских населённых пунктах.