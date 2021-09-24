Что изменится в Беларуси с 1 октября. Обзор

Какие изменения грядут в жизни белорусов, в том числе случчан, с 1 октября 2021 года, смотрите в обзоре «Кур'ера».

Мобильные операторы повышают цены

Мобильные операторы А1 и МТС повышают тарифы на услуги связи с 1 октября. Стоимость в среднем повысится на 4%. Оператор сотовой связи A1 предупредил, что изменения затронут как физических, так и юридических лиц.

Реклама

Мобильный оператор МТС сообщил, что изменения коснутся стоимости абонентской платы, звонков, мобильного интернета, услуг фиксированного интернета, связи в роуминге, SMS и других. С новыми тарифами можно будет ознакомиться на сайтах компаний, а также позвонив в контактные центры.

Услуги «Белтелекома» станут дороже

В организации сообщили, что стоимость услуг с 1 октября увеличится в пределах 4%. Повышаются тарифы на услуги доступа в интернет, который предоставляется организацией «Белтелеком». Подорожание затронет все тарифные планы, за исключением пакетных предложений «Семейный», «Ясна» и «Бизнес-кейс».

Рекламу снова нужно будет согласовы­вать

С 8 октября вступает в силу Закон «Об изменении законов по вопросам рекламы». Главное изменение — возврат к процедурам согласования наружной рекламы, рекламы на транспорте с министерствами, администрациями.

Предусмотрено:

согласование рекламы лекарственных препаратов, методов оказания медпомощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медтехники, биологически активных добавок к пище с Минздравом;

рекламы об учёбе за пределами Республики Беларусь с Минобразования и МВД;

размещение (распространение) наружной рекламы, рекламы на транспорт­ном средстве после согласования её содержания с местным исполнительным и распорядительным органом.

Кассовое оборудование — почти для всех

С 10 октября в Беларуси заработают новые правила приёма платежей. С этой даты субъекты хозяйствования обязаны применять кассовое оборудование при:

обучении несовершеннолетних;

торговле непродо­вольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

предоставлении в аренду жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для кратко­срочного проживания;

осуществлении розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребкооперации, расположенных в сельских населённых пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

оказании услуг, связанных с рыболовством.

Без кассовых аппаратов разрешено работать: